Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısını rüşvetle suçladılar

Xinhua'nın haberine göre, Hubey eyaletine bağlı Huangang Halk Savcılığı, Fan hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede Fan'ın, kredi finansmanı, iş sözleşmeleri, işe alım ve tayinlerde başkalarına menfaat sağladığı ve karşılığında "büyük miktardaki varlığı rüşvet olarak aldığı" ileri sürüldü.

Devlete ait Çin İmar Bankasının Finans ve Muhasebe Müdürlüğünü yaptığı 1994 yılından son görevi olan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına dek bu tür davranışlarla görevini kötüye kullandığı iddia edilen 59 yaşındaki eski bürokrat, Huanggang Orta Halk Mahkemesinde yargılanacak.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komitesi, 5 Kasım 2022'de, Fan'ın, "parti disiplini ve kanunlara yönelik ciddi ihlallerde bulunduğu şüphesiyle soruşturulduğu" bildirmişti.

Komite soruşturmalarında "disiplin ihlali" ve "kanun dışı davranış" ifadeleri, genelde yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

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Fan, ÇKP'nin Ekim 2022'deki 20. Ulusal Kongresi'nin ardından hakkında soruşturma başlatılan ilk üst düzey yetkili olmuştu.

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına 2015'te atanan Fan, Çin'in finans teknolojisi ve mobil ödeme sistemleri gibi sektörlerdeki atılımlarına öncülük eden isimlerden biri olarak biliniyordu.

Fan, Çin İmar Bankasında 25 yıl çalıştıktan sonra ülkenin varlık fonu niteliğindeki Çin Yatırım Kurumunda 5 yıl süreyle görev yapmıştı.