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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı'ndan kritik mesaj!
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı'ndan kritik mesaj!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "TBB yönetimi ile yaptığımız toplantıya TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankanların yöneticileriyle devam ettik. Verimli bir toplantı yaptık. Destekleri için teşekkür ederim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 18:02:00 -
Merkez Bankası Başkanı'ndan kritik mesaj!

Bankacılık kaynakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ev sahipliğinde, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetiminde olmayan ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ndeki (TKBB) bankaların yöneticileri ile İstanbul'da görüştü.

Enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefi

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, sıcak bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda, enflasyondan para politikasına, küresel gelişmelerden bankacılık sektörünün taleplerine kadar birçok konu görüşüldü.

Merkez Bankasının, hükümetçe belirlenen orta vadede enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı kaldığını ifade eden kaynaklar, bankanın bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağını söyledi.


Üst düzey bankacılar, TCMB'nin enflasyon görünümü, gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon oranları da dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak şekilde para politikası duruşunu belirlemeye devam edeceğini aktardı.

Toplantıda bir hafta vadeli repo faiz oranının temel politika aracı olmaya devam edeceğinin ve para politikası operasyonel çerçevesinin korunacağının vurgulandığını ifade eden kaynaklar, küresel sermaye akımlarının, benzer ülkelerin reel getirilerinin ve yerleşiklerin portföy tercihlerinin politika kararlarında önemli göstergeler olacağını söyledi.

Bankacılık sektör temsilcileri, TCMB'nin veri odaklı yaklaşım içerisinde enflasyon başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını dikkate alarak kararlarını belirleyeceğini dile getirdi.

TCMB'nin serbest piyasa kurallarına ve dalgalı kur sistemine bağlı kalmaya devam edeceğinin altını çizen kaynaklar, TCMB'nin bankacılık sektörü ve diğer paydaşlarla iletişim kanallarını tamamen açık tutacağını bildirdi.

 Verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden bankacılar, TCMB'nin, bankalara hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğini, Merkez Bankasının ve bankaların kendi bilançosunu yöneteceğini sözlerine ekledi.

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Yorumlar

Nasıl olacak bir anlatın arkadaş.

Gelen tek haneye düşüreceğim diyor, ne yapacağını da anlatmıyor, bakalım inandırıcı , olma ihtimali var olan bir şeymi. Bu kaçıncı adam MB başına gelen , bişey yapamadan gidiyor.
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