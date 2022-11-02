Merkez Bankası Başkanı'ndan flaş açıklama! O toplantıda duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, “Yatırım, ihracat ve KOBİ’lerin kullandığı tüm krediler almış olduğumuz makroihtiyati tedbirlerin dışındadır. Bankalarca bu kapsamda kullandırılıp iktisadi faaliyetle buluşacak tüm krediler; Merkez Bankası tarafından desteklenmektedir” dedi.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, “Merkez Bankası olarak, uyguladığımız hedefli kredi kullanımının en önemli sonuçlarından birini KOBİ kredilerinde gözlemlemekteyiz. Ocak-Eylül döneminde, KOBİ’ler tarafından kullandırılan kredi, 2021 yılının aynı döneminde KOBİ’ler tarafından kullanılan kredinin 10 katından fazladır.

Reeskont Kredilerinde geçen yılın ilk 9 ayında 3 binin altında bir sayıda firma reeskont kredisi kullanmışken, 2022 yılının aynı döneminde reeskont kredisi kullanan firma sayısı 6 bine yaklaşmıştır.

Yatırım taahhütlü avans kredisi programının 100 milyar TL’lik bölümü sanayi yatırımlarına, 50 milyar TL’lik bölümü ise turizm yatırımlarına ayrılmıştır.

Şu ana kadar toplamda 400’e yakın firmaya yaklaşık 60 milyar TL tutarında yatırım taahhütlü avans kredisi tahsis edilmiştir. Bu kredilerin coğrafi olarak da dağıldığını, 62 ilde sanayi ve turizm yatırımları için kredi tahsis edildiğini belirtmek isterim.

Yatırım, ihracat ve KOBİ’lerin kullandığı tüm krediler almış olduğumuz makroihtiyati tedbirlerin dışındadır. Bankalarca bu kapsamda kullandırılıp iktisadi faaliyetle buluşacak tüm krediler Merkez Bankası tarafından desteklenmektedir.

Aldığımız kararların 2023 yılı içinde ekonomimizin dayanıklılığını artırarak arzın, yatırımların ve ihracatın sürekliliğine önemli ölçüde katkı sağlayacağını öngörüyoruz.

Türkiye ekonomisi için uyguladığımız ve enflasyonu kalıcı olarak yenecek liralaşma stratejimiz önümüzdeki dönemde giderek daha yoğun bir şekilde uygulama alanı bulacaktır” diye konuştu.