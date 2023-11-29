Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon müjdesi!

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Kasım ayı öncü göstergeleri de aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmektedir. Enflasyon Raporu'nda da belirttiğimiz gibi yıllık enflasyon mayıs ayındaki baz etkisiyle tepe noktasına ulaştıktan sonra 2024'ün ikinci yarısında gerileyecek. Baz etkilerinin ötesinde, enflasyondaki düşüş süreci birçok kanalla kendini gösterecek" dedi.

Sektörel konuların değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı gerçekleşti. Beşiktaş'taki bir otelde İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan da katıldı. Burada konuşan Erkan, "Ortalaması yüksek, sürdürülebilir ve oynaklığı düşük milli gelir büyümesinin olmazsa olmaz koşulu olan düşük enflasyon, tek başına fiyat istikrarından çok daha geniş anlamda bir istikrara tekabül eder hale gelmiştir ve ülkemizin artık bu istikrardan taviz verme lüksü kalmamıştır" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tüm paydaşlarda ve karar alıcılarda aynı algının oluşması ve mücadeleye dair olan kararlılık enflasyonla mücadelede başarının ön koşuludur. Mücadelenin ilk koşulu ortak algı ve farkındalıktır. Enflasyonla mücadelenin ikinci olmazsa olmaz koşulu doğru dezenflasyon politikalarının devreye sokulması alinde öngörülebilir enflasyon patikasının toplum geneli ve fiyat koyucular tarafından kabul ve itibar görmesidir.

Enflasyondaki yükselişten sonra politika kararlarımızın etkilerinin devreye girmesiyle birlikte beklentilerde ve dağılımında iyileşme işaretleri belirmeye başlamıştır. Gelecekte enflasyonun ne olacağına dair beklentilerde düzelme fiyat oluşumlarına yansımaktadır. Fiyatlama davranışlarında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Otomobil, beyaz eşya gruplarında fiyat artış hızı azalmakla birlikte indirimler başladı. Fiyat indirimlerine başlamaları tüketiciler, rekabet ortamı için olukça sevindiricidir.

KİRA ARTIŞLARINDA YAVAŞLAMA SİNYALİ!

Büyükşehirlerde kiralık ev ilanlarındaki fiyat artışlarında belirgin yavaşlama sinyali alıyoruz. Parasal aktarım sürdükçe bu gözlemler daha da yaygınlık gösterecektir. Enflasyonun ana eğiliminde gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeler aylık enflasyonda gerilemenin devam edeceğine işaret etmektedir. Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra 2024’ün ikinci yarısında gerileyecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Döviz kurundaki istikrarın da katkısıyla aylık enflasyon üzerindeki şoklar azalarak maliyetlere ilişkin öngörülebilirlik artacaktır. Dayanıklı mal gibi finansal koşullar ve beklentilere duyarlı ürün fiyatlarında yavaşlama genele yayılarak devam edecek. Otomobil, beyaz eşyada son aylarda uzun zaman sonra talebi canlandırmak için indirimler yapıldığını görmekteyiz. Mal gruplarına ek olarak maliyet gelişmelerini yansıtan ulaştırma ve hizmet gruplarında fiyatlama davranışları normalleşecektir.

Son olarak yapısı gereği yılda bir kere fiyatın güncellendiği kira, eğitim gibi kalemlerde manşet enflasyon geriledikçe daha kademeli yavaşlama göreceğiz. Bu tür kalemlerde dezenflasyon 2024 yıl sonu ve 20252te daha hissedilir hale gelecektir.

Emlak fiyatlarının enflasyonun gerisinde kalmaya başlayan artışlar, yeni kiralık fiyatlarında yatay seyir döviz kuru ile birlikte enflasyon beklentilerinin daha da iyileşmesine yol açacak."

BÜYÜME HAKKINDA

Talepteki dengelenme sürecini ekonomimizin sürdürülebilir gelişimi için anahtar nitelikte görüyoruz. Dezenflasyon öngörülebilirliği artırarak sanayimizin potansiyelinin gerektirdiği uzun vadeli kaynakların oluşmasını sağlayacaktır. Reel sektör yatırımlarının teknolojik adaptasyonun ekonomik büyüme katkısının kalıcı olarak artmasını hedefliyoruz.

Kredi gelişiminin doğru bir hız ve kompozisyonda olmasını öngörüyoruz. Stratejik bir perspektifle finansmana erişim, finansman maliyet konusunda parasal sıkılaşmanın doğru kalibrasyonunu yaparak gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz.

Enflasyonun yüksek büyümenin maliyet olduğu konusundaki yanlış algı belli enflasyon eşik düzeyleri içerisinde büyümenin sürdürülebilirliğine ciddi engel teşkil etmektedir.

Amaç kararlı bir şekilde dezenflasyon sürecini devam ettirmek olmalıdır.

Para politikası adımlarımın etkilerinin ortaya çıkmasının belli bir zaman alacağının bilincindeyiz. Söz konusu adımların olumlu etkilerini gözlemlemeye başladığımızı ifade etmek isterim.

KREDİ VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA

2023 yılının ilk yarısında kredi kartları ve taşıt kredileri öncülüğünde bireysel kredi büyümesi tarihsel ortalamaların üzerine çıkmıştı. Temmuz ayından itibaren bireysel kredilerde normalleşme başlamıştır. 4 haftalık büyüme oranlarına baktığımızda bireysel kredilerde zirveye çıktığı nisan ayı başında yüzde 7.4’ten 17 kasım itibarıyla yüzde 2.1’e gerilemiştir. Bu oran taşıt kredilerinde yüzde 1.4’e inerken, ihtiyaç kredilerinde yüzde 1.3 civarında yatay seyretmektedir.

Bireysel kredi kartı yüzde 4 ile yüksek bir hızda seyretmekle birlikte daha ılımlı bir patikaya ilerlemekte. Bireysel kredi kartı azami faiz oranlarında bir değişiklik olmayacağını sizlerle paylaşmak isterim.

Reel sektöre TL cinsinden kredi akışının toparlanması ile ticari kredi dengeli bir yapıya kavuşmuştur. Kredi mekanizmasının işlevselliğindeki iyileşme özel ve kamu bankalarında kendini göstermekte. Haziran ayı öncesinde ticari krediler KOBİ segmenti firmalara tahsis edilirken son aylarda dağılımda normalleşme gözlemliyoruz.

Reeskont ve yatırım taahhütlü avans kredilerinde belirgin bir artış olmuştur. Böylelikle ticari kredi kompozsisyonuna hedeflenen yönde önemli bir katkı sunmaktadır.

‘İHRACATÇIMIZA SUNULAN GÜÇLÜ BİR DESTEKTİR’

Geçen hafta reeskont kredileri ile yatırım taahhütlü avans kredilerinde yeni düzenleme yaptık. Toplam faiz maliyetine üst sınır getirdik. İskonto oranını azami yüzde 20.93’te sabit tuttuk. Kredi faizleri seviyesi düşünüldüğünde ihracatçımıza sunulan güçlü bir destektir. Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon müjdesi!

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