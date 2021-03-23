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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu düğmeye bastı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu düğmeye bastı

Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası harekete geçen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankaların yöneticileriyle bir araya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 14:00:00 -
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu düğmeye bastı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın banka genel müdürleri ile görüşecek.

Pazar günü Bankalar Birliği yönetiminde yer alan bankaların genel müdürleri ile görüşen Kavcioglu, yarın da Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle buluşacak.

Görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak.

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