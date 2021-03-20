Merkez Bankası başkanı kim oldu?
Merkez Bankası’nın yeni başkanı kim? Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alındı. Pek çok kişi Naci Ağbal’ın yerine kimin atandığını araştırmaya başladı. Merkez Bankası’nın yeni başkanı kimdir, kariyeri?
Merkez Bankası başkanı kim? Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alındı. Resmi Gazete’de atama kararı yayımlandı. Ağbal’ınyerine göreve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Şahap Kavcıoğlu kimdir?
Merkez Bankası başkanı kim oldu?
Bayburt'ta 23 Mayıs 1967'de doğan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.
İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.
26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.