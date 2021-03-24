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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan art arda hamleler
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan art arda hamleler

Son dakika haberine göre; Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileri ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 17:38:00 -
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan art arda hamleler

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve gelmesinin hemen ardından bankacılarla durum değerlendirmesi yapmak üzere Pazar günü Türkiye Bankalar Birliği yönetim Kurulu ile görüşmüştü.

Pazar günü Bankalar Birliği yönetiminde yer alan bankaların genel müdürleri ile görüşen Kavcıoğlu, bugün de Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle bir araya geldi.

Diğer yandan görüşmeye katılım bankaları genel müdürlerinin de katıldığı bildirildi.

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Yorumlar

Yeditepeli

Sen Oyle Zanet
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ahmet

alkbayrak gelsin merkez bankasının başına ha ha ha
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