Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan flaş açıklamalar! Yılın son enflasyon raporu...

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Küresel belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çeken Karahan, sıkı para politikasının sonuçlarının kademeli olarak alındığını belirtti. Karahan, 2025 yılı için enflasyon tahminini yüzde 31–33 aralığına yükseltirken, KKM bakiyesinin 4 milyar doların altına indiğini duyurdu. Başkan Karahan, “Dezenflasyon süreci yavaşladı ancak kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, “İstanbul Finans Merkezi”ndeki “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi”nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Yılın son enflasyon raporu ile enflasyonla mücadelede izlenecek yol haritası da belli oldu. Öte yandan Ağustos ayında gerçekleştirilen sunumda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini, yüzde 31 ila 33 arasına yükseldi.

Fatih Karahan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Küresel belirsizlik, tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti.

2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız. Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.

Önceki Rapor dönemine kıyasladığımızda ise 12 ay sonrası beklentilerdeki düzelmenin yavaşladığını görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz.

Sanayi ve hizmet üretimi üçüncü çeyrekte yatay seyretmektedir. İşgücü piyasasına dair geniş kapsamlı bir veri setine dayanan Bileşik İşgücü Piyasası Endeksi, üçüncü çeyrekte artış göstermekle birlikte, zayıf seyrini sürdürüyor.

Satış ve tüketim göstergeleri üçüncü çeyrekte, yurt içi talepte ivme kaybının sürdüğüne işaret ediyor.

Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, üçüncü çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor.

DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞLADI

Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz.

2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını öngörüyoruz. Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor.

SON İKİ AYDA ENFLASYON TAHMİNLERİN ÜZERİNDE

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 32.9'a yükseldi.

Son iki ayda enflasyon, gıda fiyatlarının da etkisiyle tahmin aralığımızın üzerinde gerçekleşti.

KİRA ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA

Para politikasında sıkı duruşumuzla ana eğilimdeki düşüşün devamını sağlamakta kararlıyız.

Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz.

Eğitim hizmetleri enflasyonu, bir önceki yıla kıyasla gerilese de yüksek seyrediyor. Kira enflasyonu öngörülenden dirençli seyretmekle birlikte son aylarda yavaşladı.

Sıkı parasal duruşu makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekliyoruz. Mevduat faizinin seviyesi, TL'ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor. Toplam kredi büyümesi, dezenflasyon süreci ile uyumlu bir şekilde hareket etmeyi sürdürüyor. Finansal sistemde TL varlıkların payı tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor.

KKM 4 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNDİ

2023 Ağustos'ta 140 milyar doların üzerine çıkan KKM bakiyesi 4 milyar ABD dolarının altına geriledi. KKM bakiyesinin kademeli olarak azaltılması ve TL mevduat payının artırılması parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi ve merkez bankası bilançosu üzerindeki riskleri azalttı. Bu yılın sonuna doğru, KKM hesapları büyük oranda kapanmış olacak.

2025 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor.

2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz.

Yorumlar

el hüseyni ĞAVIS

hepimizi yanlamasına enlemesine değil, değil mi?

Emekli

Maxillary oksun iki kisi ulkeyi nereye surukledi yaptiklari hicbir sey yok sadece faiz arttir vergileri arttir eflasyonndusecek yani halki yoksullastir hersey duzelir zannetti temmuzdan bu yana her ay herseye zam var asgari ucrete zam mi geldi dolarda çok mu artış oldu hükümet nerde nnedennsormuyor nrdennzam yapıyorsunuz demiyor maliye kimse vergi odemiyor ses neden çıkarmıyor erdogan kafasını ezecektinnfayos fiyatlarla artış yapanlarinnyalanda bir numara okdunnaecimde göreceksin sen hadi bakalım
