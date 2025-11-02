Enflasyon hesaplama yönetimi değişiyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamasında önemli bir yeniliğe hazırlanıyor. Avrupa Birliği (AB) ile uyum çalışmaları çerçevesinde, Ocak 2026 itibarıyla endeksin temel yılı “2025=100” olarak güncellenecek. Ayrıca harcama sınıflandırmasında ECOICOP v2 sistemine geçilecek ve ağırlık yapısı yeniden düzenlenecek. Bu teknik değişikliklerin, enflasyon oranlarında artış ya da azalışa neden olmayacağı; ancak fiyat hareketlerinin daha güncel, doğru ve kapsamlı biçimde yansıtılmasını sağlayacağı bildirildi. İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...