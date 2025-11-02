Enflasyon hesaplama yönetimi değişiyor!

  • İSTANBUL
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamasında önemli bir yeniliğe hazırlanıyor. Avrupa Birliği (AB) ile uyum çalışmaları çerçevesinde, Ocak 2026 itibarıyla endeksin temel yılı “2025=100” olarak güncellenecek. Ayrıca harcama sınıflandırmasında ECOICOP v2 sistemine geçilecek ve ağırlık yapısı yeniden düzenlenecek. Bu teknik değişikliklerin, enflasyon oranlarında artış ya da azalışa neden olmayacağı; ancak fiyat hareketlerinin daha güncel, doğru ve kapsamlı biçimde yansıtılmasını sağlayacağı bildirildi. İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

TÜİK’in açıklamasına göre, AB üyesi tüm ülkeler Ocak 2026’da eş zamanlı olarak bu güncellemeyi uygulayacak. Temel yıl 2003’ten 2025’e taşınırken, harcama sınıflamasında ECOICOP v2 standardı zorunlu hale geliyor. Amaç, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha doğru ve güncel şekilde ölçmek. Son iki yıldır planlı olarak yürütülen çalışmalar, tüketim alışkanlıklarının değişimini endekse yansıtmayı hedefliyor.

Manşet enflasyonda değişiklik olmayacak Açıklamada, söz konusu uyum çalışmalarının TÜİK tarafından son iki yıldır planlı biçimde yürütüldüğü bildirilerek, "Bu doğrultuda, TÜFE'de halen kullanılmakta olan '2003=100' temel yılı, '2025=100' temel yılı olarak güncellenecektir. Mevcut TÜFE tarihsel serisi, zincir endeks yapısı korunarak '2025=100' temel yılı ve 'ECOICOP v2' sınıflaması ile yeniden yapılandırılmış şekilde kamuoyuna sunulacaktır.

. Bu işlem, endeksin yeniden oluşturulmasını değil, yalnızca mevcut tarihsel verilerin yeni sınıflama yapısına uygun şekilde yeniden gruplanmasını ifade etmektedir. Bu nedenle, '2003=100' temel yılı dönemine ait manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, yalnızca bazı alt endekslerde sınıflama değişiminden kaynaklı farklılıklar görülebilecektir. değerlendirmesinde bulunuldu.

Halihazırda TÜFE'de kullanılan tüm harcama düzeylerinde ağırlıkların ana kaynağının Hanehalkı Bütçe Anketi olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni TÜFE serisinde ise grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları verilerinden elde edilecektir. Alt düzey ağırlıklar ise Hanehalkı Bütçe Anketi ile belirlenmeye devam edecektir. Bu yapı sayesinde, endeksin hem bütünsel hem de ayrıntılı tüketim kalıplarını daha iyi yansıtması hedeflenmektedir. Uygulanacak yöntemsel değişikliklere ilişkin tüm ayrıntılar, Ocak 2026 TÜFE haber bülteniyle paylaşılacaktır."

