Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası! Mahkeme Başkanı: Aşama aşama ilerleyeceğiz

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 17'nci duruşması sona erdi. Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, "400'e yakın dosyamız var. Aşama aşama ilerleyeceğiz. Mecbur kaldık." dedi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 17'nci duruşması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada bazı sanıkların avukatlarının beyanları alındı.

Söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, uzun süredir tutuklu bulunduklarını belirtti.

Müvekkillerinin haklarındaki delillerin soyut olduğunu ve herhangi bir ihaleye fesat karıştırmadıklarını iddia eden sanık avukatları, iddianamedeki suçlamaların asılsız olduğunu ileri sürdü.

Bazı sanıkların avukatları da müvekkillerinin sağlık sorunları yaşadığını belirterek, müvekkillerinin adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

“MECBUR KALDIK”

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül söz verilen avukatlara, çok sayıda sanık avukatının taleplerini alacaklarını belirterek, konuşma sürelerini uygun tutmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bazı avukatların bu talebi göz önüne almaması üzerine mahkeme, duruşmanın geldiği aşama, dosya kapsamı, taraf sayısı, 20 Şubat'ta normalde duruşmanın sona ermesi gerekirken, bu süreyi 27 Şubat'a kadar uzatmaları, on binlerce evrakın dosyaya sunulması, tutukluluk taleplerinin değerlendirilmesinin bu aşamada elzem nitelikte olması ve avukatlardan bu hususta hassasiyet gösterilmesi istenmesine rağmen, bazı avukatlara süre nedeniyle hiç zaman kalmaması ihtimalini birlikte değerlendirerek, sanık avukatlarına taleplerini bildirmeleri için 15 dakika süre verilmesine karar verdi.

Duruşma, yarına ertelendi.

Duruşmanın bitmesinden sonra Başkan Gül, "Günün sonunda bu dosyaya bizden fazla kimse emek vermeyecek. Gayemiz, talepleri değerlendirelim. Mesela tutuksuz sanıklara söz veremedik." ifadelerini kullandı.

Bazı sanık avukatları da bu karara tepki göstererek sürenin 30 dakikaya çıkarılmasını istedi.

Başkan Gül, "15 dakika değişmeyecek. 400'e yakın dosyamız var. Aşama aşama ilerleyeceğiz. Mecbur kaldık." dedi.

