Gündem Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır!
Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’a yönelik yaptığı küstah açıklamalarla bölgedeki tansiyonu bir kez daha zirveye taşıdı. Geçmişte düzenlenen kanlı operasyonları "son derece başarılı" olarak niteleyerek övünen Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran karşısında gerekirse en sert askeri yöntemlere başvurmaktan çekinmeyeceğini açıkça ilan etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde İran'a dair açıklamalarda bulundu.

Leavitt, ABD'nin 22 Haziran 2025'te düzenlediği Midnight Hammer Operasyonu'nun İran'ın nükleer tesislerini tamamen yok eden, son derece başarılı bir operasyon olduğunu belirterek, "Bu, İran'ın bir daha nükleer program kurmaya çalışmayacağı anlamına gelmez" dedi.

"ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bir tehdit olarak görüyor mu" sorusuna cevap veren Leavitt, "İran 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor, bunun bir tehdit olup olmadığını siz söyleyin" dedi.

 

"ABD ORDUSUNUN ÖLÜMCÜL GÜCÜNÜ KULLANMAYA HAZIR"

ABD-İran arasındaki nükleer müzakerelere değinen Leavitt, "Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, daha önce de yaptığı gibi gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır" diye konuştu.

Basında ABD-İran gerilimine dair yer alan iddialara da değinen Leavitt, "Medyada spekülasyonlarda bulunan, anonim kaynakların arkasına saklanan, Trump'ın ne düşündüğünü veya İran'a karşı alınacak önlemlerle ilgili vereceği kararı bildiğini iddia edenler, ne hakkında konuştuklarını bilmiyorlar" dedi.

