Putin'den Vietnam hamlesi! Rusya ve Vietnam arasında stratejik iş birliği güçleniyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Trung'u başkent Moskova'da kabul etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un da yer aldığı görüşmede, ikili ilişkiler istişare edildi.

Görüşmenin başında konuşan Putin, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin geliştiğini, ikili ticaret hacminin arttığını belirterek, "Siyasi konular dahil tüm alanlarda diyaloğumuzu sürdürüyoruz." dedi.

Vietnam Dışişleri Bakanı Trung da Rusya ile ilişkilere değer verdiklerini dile getirerek, "İlişkilerimiz tüm alanlarda gelişiyor. Vietnam, Rusya ile ilişkilerine son derece önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Trung, Putin ile görüşmesinin ardından Rus mevkidaşı Lavrov ile de ayrı görüşme yaptı.