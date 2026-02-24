Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta çağrı yapacak
Edinilen bilgiye göre; 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı'dan yeni bir çağrı gelecek.
DEM Parti heyetinin okuyacağı mesajda İmralı'nın 'siyaset zemini güçlendi' vurgusu bekleniyor.
İmralı'nın yeni çağrısında 'ilk aşama bitti, ikinci aşamaya geçildi' çağrısı yapması bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
Gündem
Başkan Erdoğan'dan valilere Terörsüz Türkiye ve güç zehirlenmesi uyarısı: Gövdemizi taşın altına koyduk
Gündem
Efkan Ala’dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması! AK Parti Genel Başkan Vekili karanlık odaklara Bursa’dan rest çekti!