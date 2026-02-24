  • İSTANBUL
Gündem Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta çağrı yapacak
Gündem

Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta çağrı yapacak

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta çağrı yapacak

Edinilen bilgiye göre; 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı'dan yeni bir çağrı gelecek.

DEM Parti heyetinin okuyacağı mesajda İmralı'nın 'siyaset zemini güçlendi' vurgusu bekleniyor.

İmralı'nın yeni çağrısında 'ilk aşama bitti, ikinci aşamaya geçildi' çağrısı yapması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

