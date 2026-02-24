Küresel haydut ABD'den denizlerde yeni korsanlık! Hint Okyanusu'nda bir petrol tankerine hukuksuzca el koydular!

  • İSTANBUL
Gündem

Dünya barışını tehdit eden ABD ordusu, kendi çıkarları doğrultusunda denizlerde terör estirmeye devam ediyor. Pentagon, Hint Okyanusu açıklarında seyreden "Bertha" isimli petrol tankerine, uluslararası hukuku hiçe sayarak gece yarısı operasyonuyla el koyduğunu küstahça duyurdu. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı ekiplerinin gemiye zorla çıktığı operasyonun, sözde "yaptırım ihlali" bahanesiyle gerçekleştirildiği açıklandı.

ABD ordusu, Hint Okyanusu açıklarında seyreden ve yaptırıma tabi tutulan bir petrol tankerine el koydu.

Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan görüntülü paylaşımda, ABD ordusunun Karayipler'de takibe aldığı "Bertha" isimli petrol tankerine Hint Okyanusu açıklarında ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, "ABD kuvvetleri, gece boyunca ABD Hint-Pasifik Komutanlığının (INDOPACOM) sorumluluk alanında, herhangi bir olay yaşanmaksızın, Bertha'ya yönelik ziyaret hakkı, denizden önleme ve bordalama operasyonu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

 

El konulan tankerin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere yönelik belirlenen karantina kurallarını ihlal ettiği ve kaçmaya çalıştığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Biriminin (OFAC) internet sayfasında, "Bertha" adlı petrol tankerinin Cook Adaları bandıralı olduğu ve İran yaptırımlarına tabi tutulduğu bilgisi yer alıyor.

