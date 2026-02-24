CHP’nin şişirme anketleri sert söndü: Halkın yüzde 61'i ‘Bunlar memleket yönetemez’ diyor

CHP’nin erken seçim rüyalarını kabusa dönüştürecek rakamları muhalif yazılarıyla bilinen Mete Belovacıklı açıkladı. Toplumun yüzde 60,8’inin “muhalefetin ülke yönetimine hazır görmediğini” belirten Belovacıklı, muhalefet bloğunun toplum nezdindeki itibar kaybını da detaylarıyla ortaya koydu.

Belovacıklı, son Metropoll araştırmasını da şu şekilde aktardı: “Daha önce alıntıladığım Metropoll’ün Şubat 2026 Araştırmasını da hatırlayalım. Orada da katılımcılara ‘Muhalefet Türkiye’yi yönetmeye hazır mı?’ sorusu yöneltildiğinde toplumun %60,8’inin bu soruya net biçimde ‘hayır’ cevabını verdiği, ‘Evet’ diyenler ise %37,4’te kaldığı, kararsızların ise neredeyse olmadığı bilgisi vardı.”

ŞİŞİRME ANKETLERDE SERT ÇAKILIŞ

Son araştırmalarda muhalefeti AK Parti önünde açık ara önde gösteren anketlerdeki şişirme sonuçları da yavaş yavaş inmeye başladı.

Daha önce CHP’yi AK Parti’den yüzde 5’ten fazla oranda önde gösteren muhalefet anketlerindeki “erime” dikkat çekti. Belovacıklı’nın yer verdiği ankette CHP, AK Parti’nin sadece 1 puan önünde gösterildi.

Belovacıklı, Türkiye Raporu verilerini şu şekilde paylaştı: “Tükiye Raporu’nun hazırladığı Şubat 2026/ rapor 134’e göre bugün seçim yapılsa kararsızlar dağıltılmadan CHP % 24,5; AK Parti % 22,8 oy alıyor. Kararsızlar % 11,5, oy kullanmayacağım diyenler ise % 16,4. Aynı araştırmada kararsızlar ve oy kullanmayacağım diyenler dağıtıldığında ise CHP %33,5’a; AK Parti ise %32,3’e yükseliyor.”

CHP'Yİ ŞİŞİRİYORLARDI

Oysa Ağustos 2025’te yayınlanan Gündemar anketinde CHP’nin oy oranı yüzde 35,4, AK Parti’nin oyu yüzde 30,1 olarak kaydedilmişti. Gündemar’ın geçtiğimiz hafta yayınlanan anketinde CHP yüzde 33,3, AK Parti yüzde 28,5 oranında gösterilmişti. Sonar’ın 2026 Şubat anket sonuçlarında CHP yüzde 34,2, AK Parti yüzde 31,1 seviyesinde yansıtılmıştı.Bağımsız araştırma kuruluşlarınca son dönemde yayınlanan anket sonuçları ise şöyle:

GENAR

AK Parti yüzde 34,8

CHP yüzde 31,5

DEM Parti yüzde 9,3

MHP yüzde 8

İYİ Parti yüzde 4,7

Zafer Partisi yüzde 3,9

Anahtar Parti yüzde 3,2

Yeniden Refah Partisi yüzde 2,4

OPTİMAR

AK Parti: %35,2

CHP: %27,3

DEM Parti: %12,8

MHP: %9,6

İYİ Parti: %7,6

Yeniden Refah Partisi: %3,0

Zafer Partisi: %2,6

Diğer: %1,2

GEZİCİ

AK Parti: yüzde 33,6

CHP: 31,5

MHP: 8,8

DEM Parti: 8,6

AREDA

AK Parti: 32,5

CHP: 30,9

DEM Parti: 9,0

MHP: 8,0

İYİ Parti: 6,3

Anahtar Parti: 4,0

Zafer Partisi: 3,9

Yeniden Refah: 2,7