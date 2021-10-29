Merkez Bankası Başkanı açıkladı: TL mevduatında 300 milyar TL artış var!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021 - IV" bilgilendirme toplantısında konuştu. Kavcıoğlu, "Şu ana kadar 40 milyar dolara yakın bir döviz tevdiat hesaplarından çözülme var. Bunu nereden görüyoruz? TL mevduatında 300 milyar liranın üzerinde bir artış var." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021 - IV bilgilendirme toplantısındaki sunumundan sonra gazetecilere konuştu. Ters dolarizasyonun gerçekleştiğini belirten TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TL mevduatında 300 milyar liranın üzerinde artış olduğunu söyledi.

'Kurlar düzeyindeki baskıyı önemli ölçüde alacak'

"Şu ana kadar 40 milyar dolara yakın bir döviz tevdiat hesaplarından çözülme var. Bunu nereden görüyoruz? TL mevduatında 300 milyar liranın üzerinde bir artış var. Dolayısıyla bu süreç zor bir süreç." diyen Kavcıoğlu, "Biz bu ters dolarizasyonun devamıyla kurlar üzerindeki baskının da hafifleyeceğini düşünüyoruz. İki şey önemli. Birincisi cari işlemler dengesinin sağlanması, ikincisi ise ters dolarizasyonun başarıyla sağlanması. Bunlar, kurlar üzerindeki baskıyı önemli ölçüyü alacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Dolarizasyonda döviz tevdiat hesaplarında miktar olarak baktığınızda bir miktar çözülme var. Hem ihracatın artması hem yurtdışında çalışan Türk işçilerimizin yazın çok yoğun bir şekilde gelmesinin çözülmeyi artırdığını düşünüyoruz. Ama önemli bir miktara da döviz tevdiat hesaplarından TL’ye dönüşüm olduğunu görüyoruz."