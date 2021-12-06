Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman belli olur?
Milyonların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında. Bu sebeple pek çok kişi 'Merkez Bankası toplantısı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yılın son ayıyla birlikte milyonlar gözlerini Merkez Bankası Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısına çevirdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman belli olur?
Merkez Bankası Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantının ardından aralık ayı faiz kararının saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.
Kasım ayının 18'inde gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, “Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesine karar vermiştir” denildi.