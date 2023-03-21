Merkez bankalarında alarm durumu: Batı ekonomisi çöküyor!

Büyük Durgunluk olarak da tanımlanan 2008 Krizi’nin etkilerini tam olarak atlatamayan Batılı ülkelerde banka iflasları tedirginliği paniğe dönüştü. Piyasaları rahatlatmaya yönelik açıklamalara rağmen ABD’de batan 3 bankaya, İsviçreli Credit Suisse kriziyle 6 ülkenin Merkez Bankası harekete geçti.

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ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları, ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığını artırma kararı aldı. Karşılıklı olarak ulusal paraların veya doların değiş tokuşu anlamına gelen swap anlaşmasının likiditeyi artırmak için yapıldığı açıklandı. Açıklamada, ABD doları fonlamasını sağlamada swap hatlarının etkinliğini artırmak için halihazırda dolar işlemleri sunan merkez bankalarının 7 gün vadeli işlemlerinin sıklığını haftalıktan günlüğe çıkarma konusunda anlaştığı açıklandı. Söz konusu yöntem, 2008 krizinde uygulanmış, sonrasında da pandemi sürecinde denenmişti.

BORÇ SİLİNDİ TARTIŞMASI BAŞLADI

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Credit Suisse konusunda İsviçre Devlet Başkanı ile görüştüğünü banka için kefil olduklarını söyledi. Japonya ve Kanada gibi ekonomilerin de sürece dahil olması krizin küresel hale dönüşmesinden endişe edildiği olarak yorumlandı. Bu adım, İsviçre’nin en büyük bankası UBS’in kriz yaşayan Credit Suisse’i satın alacağını açıklamasının ardından geldi. Söz konusu adım, ABD ve Avrupa’da finansal sistemdeki son gelişmelere ilişkin endişelerin derinleştiği şeklinde değerlendirildi. UBS ile Credit Suisse’nin anlaşması 16 milyar franklık (17,3 milyar dolar) sermaye benzeri borçlanma aracı olan ek tier 1 (AT1) tahvilin silinmesine neden oldu.

Alınan kararla, küresel piyasalarda AT1 tahvillerinin değer kaybetti. İsviçre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (FINMA) pazar günü yaptığı açıklamada “Credit Suisse’in tüm AT1 tahvillerinin yaklaşık 16 milyar CHF tutarındaki nominal değerin tamamen silinmesini tetikleyecek ve çekirdek sermayede bir artış yaşanması sağlanacak” ifadesi kullanıldı. Tahvillerde değer silinmesi sonucu, Avrupa’nın 275 milyar dolarlık AT1 (ek tier 1) piyasasındaki en büyük tek seferlik kayıp gerçekleşti.

BANKA ÇÖKÜŞLERİNİ ÖNLEYECEK RİSKLİ ADIM

AT1 tahvilleri, küresel mali krizden sonra bankaların çökmesine karşı şokları önlemek için Avrupa’da çıkarılmaya başlanmıştı. Tier 1 genel olarak bankaların tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermayesini, hisse senedi ihraç prim ve kârlarını, yedek akçelerini, serbest karşılıklarını kapsayan kalem olarak tanımlanıyor. Axiom Alternative Investments’ın Araştırma Müdürü Jérôme Legras da hissedarlara ciddi miktarda ödeme yapılırken AT1 yatırımcılarının cezalandırılmasının 2008 krizi sonrası kabul gören tüm uluslararası ilke ve kurallara aykırı olduğunu dile getirdi.

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