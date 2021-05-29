  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı!
Merkez Ana Partisi’nden açıklama: Cumhur İttifakı’nın yanındayız!
Adana'da korkutan yangın!
ABD'de vaka ve ölü sayısı artıyor
Gündem Merkez Ana Partisi’nden açıklama: Cumhur İttifakı’nın yanındayız!
Gündem

Merkez Ana Partisi’nden açıklama: Cumhur İttifakı’nın yanındayız!

Merkez Ana Partisi (MAP) Genel Başkanı Nuriye Bakkal, Cumhur İttifakı'na desteklerini açıklayarak, "Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin bazılarının iplerinin Kandil'in elinde olduğunu görüyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 02:28:00 -
Merkez Ana Partisi’nden açıklama: Cumhur İttifakı’nın yanındayız!

Merkez Ana Partisi (MAP) Genel Başkanı Nuriye Bakkal, Cumhur İttifakı'na desteklerini açıklayarak, "Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin bazılarının iplerinin Kandil'in elinde olduğunu görüyoruz" dedi.

MAP Genel Başkanı Bakkal, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, Millet İttifakı içerisinde bulunan bazı partilerin Kandil ile bağlantılı olduğunu vurgulayarak Cumhur İttifakı'nın yanında olacaklarını söyledi. Bakkal, bugüne kadar Türkiye'nin refahı için mücadele edildiğini ifade ederek, "Biz Merkez Ana Parti olarak kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar ülkemizin birliği bütünlüğü refahı için mücadele ediyoruz. Ülkemizin genelindeki teşkilatlarımızla birlikte, içinden geçilen bu zor dönemde bir ana şefkatiyle, ülkemizin devletimizin, daha bir adım ileri gitmesi için üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Yine bu çerçevede İslam alemine liderlik yapan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nda ne kadar özveriyle gecesini gündüzüne katarak mücadele ettiğini bir anne olarak yakından takip ediyoruz. Ülkemiz adına yaptığı bu hizmetlerden bir parti genel başkanı olarak bir ana olarak gurur duyuyoruz" açıklamasında bulunuldu.

"Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin bazılarının iplerinin Kandil'in elinde olduğunu görüyoruz"

MAP'ın her şeye rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Cumhur İttifakı'nın yanında duracağını kaydeden Bakkal, "Cumhur İttifakı'nı oluşturan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin, gerek Avrupa ülkelerinin gerekse diğer ülkelerinin Türkiye'nin bölgede söz sahibi olmasını istemeyenlere rağmen özverilerini, gayretlerini, omurgalı duruşlarını ve siyasetlerinin takdire şayan buluyoruz. Adı sözde Millet İttifakı olan ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin bazılarının iplerinin Kandil'in elinde olduğunu görüyoruz. Yine bazı partilerin de üst akılın projeleri olduğunu düşünüyoruz. Biz Merkez Ana Parti olarak Cumhur İttifakı içerisinde de bir anne şefkatiyle Merkez Ana Parti olarak yer almayı ve bu önemli süreçte Türkiye'nin lideri, mazlumların lideri, ülkemizi bölmeye çalışan alçak terör örgütlerinin düşmanı ve bu terör örgütlerini bitirmek için bu davaya adeta ömrünü harcayan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın koşulsuz ve şartsız bu ülkenin geleceği için yanında olduğumuzu açıkça buradan ifade etmek istiyoruz" ifadeleri kullandı. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için dikkat çeken iddia: Bu yönde işaretler var
Ekonomi

Altın için dikkat çeken iddia: Bu yönde işaretler var

Tavistock Wealth’ın Baş Yatırım Sorumlusu John Leiper, "Altın fiyatları tipik olarak ABD dolarının değeriyle ters orantılı olduğundan, bunu ..
Utanır mı? Taksim Camii açıldı Meral Akşener alay konusu oldu
Siyaset

Utanır mı? Taksim Camii açıldı Meral Akşener alay konusu oldu

Bugün binlerce Müslümanın katılımıyla ibadete açılan Taksim Camii ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 2013’te Gezi olayları ..
Taksim Camii'nin açılışında güldüren anlar! Erdoğan: Sen beni mahvettin
Gündem

Taksim Camii'nin açılışında güldüren anlar! Erdoğan: Sen beni mahvettin

Taksim Camii'nin açılışında heyecanına yenik düşerek kurdeleyi erken kesen isimle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan arasında güldüren bir di..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay