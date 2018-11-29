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Merkel'in havada korku dolu anları! Uçağı arızalandı

G-20 Zirvesi kapsamında Arjantin'e giden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

29 Kasım 2018 Perşembe 23:28
Merkel'in havada korku dolu anları! Uçağı arızalandı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

Elektronik sistemlerde arıza yaşandı

Amsterdam üzerindeyken uçuşun birinci saatinde elektronik sistemlerde arıza yaşandığı ve uçağın Köln şehrine iniş yaptığı öğrenildi. 

Başka uçakla yoluna devam etti

Merkel, acil inişin ardından başka bir uçakla yolculuğuna devam etti.

Merkel'in G20 Zirvesi'ne 5 saat gecikmeli olarak katılacağı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 23:28
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