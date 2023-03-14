  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatları şoke ediyor! İslam Memiş 'rekor kıracak' dedi tarihi açıkladı... Herkes şaşkınlıkla izliyor!

Komünistler, "Ülen Sorosdaroğlu Kemal nam Hafız!"a oy verecekler!

TOGG'un fiyatı belli oldu

Yüzlerce kişinin öldüğü Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Coşkun 2013 yılında mevzuata karşı çıkmış

'Un kurdu' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

6’lı masa fıkraya döndü! Temel beyin imzaladığı metinden haberi yok

Türkiye'nin en zengin aileleri belli oldu! İşte ilk 20...

Altın uçtu, dolar sınırda ama on binlerce insan parasını oraya yatırmaya başladı! Herkes şaşkınlıkla izliyor

Hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar! İkinci el piyasasında yeni bahane

Altın fiyatları uçuşa geçti! Her tahmini tutan Haluk Özdil duyurdu: Pisliğe battılar, Haziran ayına dikkat
Dünya Merkel'i orada görenler gözlerine inanamadı
Dünya

Merkel'i orada görenler gözlerine inanamadı

Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel, Kanarya Adaları'na giderken normal bir uçakta görüldüğü anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 17:11:00 -
Merkel'i orada görenler gözlerine inanamadı

Mütevazı yaşam tarzıyla bilinen Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel, emekliliğin tadını çıkarırken, mütevazı yaşamına da devam ediyor. Merkel, son olarak eşiyle birlikte Kanarya Adaları’na tatile giderken uçakta görüntülendi.

Bir zamanlar Alman hükümetine ait uçakla yolculuklar yapan Merkel, eşiyle Business bölümü olmayan ve ucuz uçuş imkânı sağlayan Eurowings ile geçen hafta tatile gitti. Business ve First Class olmayan uçakta Merkel ve eşinin ön koltuklara yakın oturduğu gözlendi. Ancak uçaktan inişte Merkel’e öncelik tanındığı belirtildi. Merkel’e korumaları da eşlik etti. Tatili sona eren Merkel ve eşinin hafta sonunda Berlin’e geri döndüğü belirtildi. Merkel’i gören yolcular fotoğraflarını çekti. Merkel’in, uçuş sırasında zaman zaman tabletinden bir şeyler okuduğu, zaman zaman da Bulmaca çözdüğü belirtildi. Ayrıca kendi hazırladığı ve yanında getirdiği sandviçi yediği kaydedildi.

4 yıldızlı otelde kaldı

Eski Başbakan Merkel ve eşi Joachim Sauer’in, İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan Fuerteventura Adası’nda geceliği 162 Euro’dan başlayan 4 yıldızlı bit otel tercih ettiği belirtildi. Eski Başbakan Merkel yaklaşık 15 bin Euro emekli maaşı alıyor.

Ayrıca eski Başbakan olarak hâlâ koruma ve personel hakkına sahip. Meclis’e ait bürosunda dokuz personel çalışıyor. Bunlardan ikisi şoförü. Özel seyahat masrafları kendisi tarafından karşılanıyor. Tatilde kişisel koruma masraflarının ise devlet tarafından karşılanmak üzere yurt dışından sağlandığı kaydedildi. (Hürriyet)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23