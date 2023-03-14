Merkel'i orada görenler gözlerine inanamadı

Mütevazı yaşam tarzıyla bilinen Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel, emekliliğin tadını çıkarırken, mütevazı yaşamına da devam ediyor. Merkel, son olarak eşiyle birlikte Kanarya Adaları’na tatile giderken uçakta görüntülendi.

Bir zamanlar Alman hükümetine ait uçakla yolculuklar yapan Merkel, eşiyle Business bölümü olmayan ve ucuz uçuş imkânı sağlayan Eurowings ile geçen hafta tatile gitti. Business ve First Class olmayan uçakta Merkel ve eşinin ön koltuklara yakın oturduğu gözlendi. Ancak uçaktan inişte Merkel’e öncelik tanındığı belirtildi. Merkel’e korumaları da eşlik etti. Tatili sona eren Merkel ve eşinin hafta sonunda Berlin’e geri döndüğü belirtildi. Merkel’i gören yolcular fotoğraflarını çekti. Merkel’in, uçuş sırasında zaman zaman tabletinden bir şeyler okuduğu, zaman zaman da Bulmaca çözdüğü belirtildi. Ayrıca kendi hazırladığı ve yanında getirdiği sandviçi yediği kaydedildi.

4 yıldızlı otelde kaldı

Eski Başbakan Merkel ve eşi Joachim Sauer’in, İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan Fuerteventura Adası’nda geceliği 162 Euro’dan başlayan 4 yıldızlı bit otel tercih ettiği belirtildi. Eski Başbakan Merkel yaklaşık 15 bin Euro emekli maaşı alıyor.

Ayrıca eski Başbakan olarak hâlâ koruma ve personel hakkına sahip. Meclis’e ait bürosunda dokuz personel çalışıyor. Bunlardan ikisi şoförü. Özel seyahat masrafları kendisi tarafından karşılanıyor. Tatilde kişisel koruma masraflarının ise devlet tarafından karşılanmak üzere yurt dışından sağlandığı kaydedildi. (Hürriyet)

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