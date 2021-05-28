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Merkel’e hakarete 8 ay hapis!
Avrupa Merkel’e hakarete 8 ay hapis!
Avrupa

Merkel’e hakarete 8 ay hapis!

Berlin İdare Mahkemesi sosyal medya platformu Facebook’daki chat grubu üzerinden Merkel’e hakaret edip nefret suçu işlediği gerekçesiyle bir kişiyi 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 22:53:00 -
Merkel’e hakarete 8 ay hapis!

Berlin’in Spandau ilçesinde yaşayan ve bahçıvan olarak çalışan Roland G.’nin hapis cezası tecil edildi. Savcılık, 40 yasındaki Roland G.’nin geçen yıl haziran ayında Facebook chat grubunda barış ve huzuru tehdit ettiği, halkı kışkırtıcı çağrılarda bulunduğu ve kamuoyunu suça teşvik ettiği suçlamasında bulundu. Hakim, karar açıklamasında, “Yazdıklarınız gerçekten iğrenç şeyler. Herkes bir şeylerde hoşnutsuz olabilir, ancak bu şekilde abartılı tepki veremezsiniz” dedi.

“Nefret beni içine çekti”

Ronald G.’nin paylaşım yaptığı chat grubunun 5 bin 300’den fazla üyesi bulunduğu belirtildi. Sanık Ronald G. ise savunmasında abartılı tepkisini itiraf etti. Sanık “Korona tedbirlerine çok kızmıştım. Televizyonda gördüklerimi aklım almıyordu. En kötüsü ise kısıtlamalardı. Uzun süre işe gidemedim ve terapilerim de iptal edildi. Çok korkunç bir dönemdi. En kötüsü ise arkadaşlarımı göremememdi. Nefret beni içine çekti. O dönemde çok içmeye başladım. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyordum” dedi. Sanık, ayrıca internetteki nefret söyleminin bir aracı olarak kullandığı iPhone6 cep telefonuna el konulmasını kabul ettiğini beyan etti.

 

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