Merkel'den Ukrayna'ya bir parmak bal

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının Ukrayna'dan geçişiyle ilgili konuyu da ele alacaklarını ifade eden Merkel, projenin tamamlanması durumunda, Almanya için Ukrayna'nın bir gaz transit ülkesi olarak kalacağını kaydetti.

Başbakan Merkel, "Burada Ukrayna tarafında büyük endişeler var. Bunları ciddiye alıyoruz" dedi.

Kuzey Akım-2 projesinin, Ukrayna üzerinden geçen doğalgazın yerini almayacağını söyleyen Merkel, konunun bu hafta yapacağı ABD ziyaretinde de önemli rol oynayacağını kaydetti.

Almanya Başbakanı, ABD Başkanı Joe Biden ile perşembe günü konuyu görüşeceğini aktararak, bunun ortak bir pozisyon sağlanmasına ilişkin önemli bir görüşme olacağını vurguladı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yaşananlara değinen Merkel, Minsk Anlaşmaları kapsamında yeterince ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Merkel, Minsk Anlaşmalarının uygulamaya geçirilmesi konusunda ilerleme sağlanması için Almanya'nın çaba harcamaya devam edeceğine dikkati çekti.

Enerji konularının, Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya'nın oluşturduğu Normandiya Formatı kapsamında yapılan görüşmelerde yer almadığını anımsatan Merkel, ancak dörtlü toplantı yapıldığında enerji konularının da gündeme geldiğini aktardı.

Merkel, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, Almanya'nın Ukrayna’ya ilk adım olarak 1.5 milyon doz aşı vereceği bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de doğalgazın Avrupa'ya taşınmasının kendileri için önemli bir faktör olduğunu belirterek, "Kuzey Akım-2 projesi, Ukrayna ve bölge için potansiyel bir tehdit oluşturuyor" iddiasında bulundu.

Zelenskiy, enerji konularının da Normandiya Formatı'nda ele alınmasını isteyerek, bu formata ABD'nin de katılabileceğini söyledi.

Barışçıl bir çözüm bulmak için ABD'nin yardım etmesini istediğini ifade eden Zelenskiy, ancak ABD'nin katılabileceği başka bir formatın da oluşturulabileceğini ileri sürdü.