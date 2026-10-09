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Sağlık Uzmanlardan korkutan uyarı geldi! Sessizce ilerleyen tehlike kör edebilir!
Sağlık

Uzmanlardan korkutan uyarı geldi! Sessizce ilerleyen tehlike kör edebilir!

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Uzmanlardan korkutan uyarı geldi! Sessizce ilerleyen tehlike kör edebilir!

Sivas Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serap Eroğlu, 8 Ekim Dünya Görme Günü münasebetiyle göz sağlığına dair son derece kritik uyarılarda bulundu.

Sivas Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serap Eroğlu, 8 Ekim Dünya Görme Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Birçok ciddi göz rahatsızlığının başlangıç aşamasında hiçbir belirti vermeden sinsice ilerleyebildiğini vurgulayan Eroğlu; glokom, diyabetik göz rahatsızlıkları ve sarı nokta gibi hastalıklarda erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtti.

Göz muayenesinin yalnızca görme problemi yaşandığında değil, düzenli sağlık kontrollerinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Eroğlu, özellikle çocuklarda erken yaşta göz muayenesinin görme gelişimi açısından önemli olduğunu; yetişkinlerde ise yaş, diyabet, hipertansiyon ve ailede göz hastalığı öyküsü gibi risk faktörlerine göre düzenli kontrollerin yapılması gerektiğini belirtti.

Uzun süreli ekran kullanımına da dikkat çeken Op. Dr. Eroğlu, ekran karşısında düzenli mola verilmesi, uygun izleme mesafesinin korunması ve özellikle çocuklarda açık havada geçirilen sürenin artırılmasının göz sağlığını desteklediğini ifade etti. Eroğlu, "Görme kaybının önemli bir kısmı önlenebilir veya erken tanıyla tedavi edilebilir. Görmenizde bir değişiklik fark ettiğinizde ya da risk grubundaysanız göz muayenenizi ihmal etmeyin." dedi.

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