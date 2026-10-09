Hain arıyorsan tarihine bak

Buğra Kardan İstanbul

Kokuşmuşluğu görerek CHP’den AK Parti’ye geçen belediye başkanlarını “Hain” ilan eden YP Genel Başkanı Özgür Özel, ihanet kültüründen geldiğini unutuyor. Bu kirli kültüre tahammül edemeyerek, yolsuzlukları kaldıramayarak, arsızlıklara katlanamayarak kendisiyle yollarını ayıran eski arkadaşlarına küfretmekten; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rozetini taktığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da hakaret yağdırmaktan çekinmeyen Özel, mirasçısı olduğu isimlerin kapalı kapılar ardında yaptıkları milletvekili pazarlıklarını ve transferlerini ise örtmeyi başaramıyor. Zira Bülent Ecevit’le başlayan, günümüze kadar gelen skandallar hafızalardan silinmiyor.

GÜNEŞ MOTEL VAKALARI

Dönemin CHP Genel Başkanı Ecevit, 1977’de AP’den seçilen 11 milletvekilini Florya’da bir otelde bakanlık vaadiyle yanına çekmişti. Bu, ahlâk dışı adım tarihe Güneş Motel skandalı olarak geçmişti. Hülle skandalı da 2018’de patlak vermişti. Özgür Özel’in de içinde bulunduğu CHP yönetimince 15 milletvekili, grup kurması için İP’e gönderilmişti. Tüm bunlar belleklerdeyken Özel’in CHP’den 90 milletvekili arakladığını; bir o yana bir bu yana savrulan Cemal Enginyurt ve Mustafa Sarıgül’ü YP’ye kattığını; tabela partilerden Salih Uzun’u, Doğan Demir’i, Seda Kaya Ösen’i, Evrim Rızvanoğlu’nu transfer ettiğini bir kenara bırakıp yolsuzluklarına dayanamayarak AK Parti’ye geçme kararı alan belediye başkanlarını tefe koyması büyük tutarsızlık olarak nitelendirildi.

GELDİĞİ YERE BAKSIN

Akit’e konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, şunları söyledi: “Bu laflar da linç kampanyaları da hoş değil. Özel’de İzmir şoku var. Anlıyoruz ama yanlış yapıyor. Ne dediğini bilmiyor. Bize geçen belediye başkanlarıyla uğraşmamalı. Evvela içinden geldiği geleneğe bakmalı. Başka başka yerlerden YP’ye taşıdığı milletvekilleri ortada. Örnek aldığı Ecevit’in adının geçtiği Güneş Motel skandalı da hatırda. Özel’de büyük bir çelişki var. Çünkü dün övdüğünü, şu anda yeriyor. Burcu Köksal ve Özlem Çerçioğlu’nun ardından Cemil Tugay’ı hedef alıyor. Öyle anlaşılıyor ki belediye başkanlarının kendisine itimat etmemeleri, bizim yanımızda yer almaları fena geriyor. Biz ise yolumuzda yürüyoruz. Bize katılan çok. Tek CHP’den değil, İP’ten de YRP’den gelenler var. Çünkü bize inanılıyor, güveniliyor. Şehirleri dolaştığımız gibi Bakanlarımızla da belediye başkanlarımızla da görüşüyoruz. Her talebi dinliyor, iletiyoruz. CHP’den AK Parti’ye geçen belediye başkanlarından ‘Sorunlarımıza kulak veriyorsunuz’ sözünü duyuyoruz. Çerçioğlu’nun bize gelmesiyle Aydın’da büyük dönüşüm görüldü. Umuyorum, İzmir’de de böyle bir tablo belirecek. Özel’in ve diğerlerinin yorumları önemli değil, temel olan halkın dertlerini ortadan kaldırmak. Bize itibar eden CHP’li belediye başkanlarına ‘Hain’ diyen Özel’i yakın tarihi okumaya ve mirasını taşıdığı kültürü daha iyi tanımaya davet ediyoruz.”

CHP’Yİ BÖLEN TUGAY’I TAŞLIYOR!

Eski CHP’li Ceyhan Mumcu da şunları dile getirdi: “Milletvekillerinin, belediye başkanlarının partilerini bırakmaları, başka yerlere geçmeleri öteden beri karşılaştığımız bir durum. DP’den HP’ye, oradan CHP’ye geçen milletvekilleri akıllarda. Ecevit döneminde AP’den istifa eden milletvekillerinin CHP’ye gelip bakan olmaları da. Böyle şeyler hoş karşılanmıyor. Tarihi bırakalım, gelelim bu döneme. Nelerle karşılaşılmadı ki! CHP’nin kurultayında oylarını satan delegelere tanık olundu. Özel’in Genel Başkan görevine gelmesi için delegelere para, hediye verildiğine şahit olundu. Bu etik dışıydı. Ki dava açıldı. Davadan da mutlak butlan kararı çıktı. Bu aşamada Özel’in yapması gereken CHP’de kalmaktı. Kurultayda Kılıçdaroğlu’yla yarışmaktı. Ancak Özel, birden bire gemiyi terk etti. Ne oldu ise YP’ye gitti. Tek başına da gitmedi, 90 milletvekilini de götürdü. Cinayete kurban giden kardeşim Uğur Mumcu’nun hanımı Güldal Mumcu bile YP’yi tercih etti. Yolsuzlukla mücadele eden Uğur Mumcu’nun hanımı adı şaibelerle anılan Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den işaret ettiği YP’ye geçti. O nedenle Özel ve arkadaşları, dertlerini kolay anlatamazlar. Demem o ki CHP’den kopan, 90 milletvekilini de koparan Özel’in çıkıp kendisiyle yollarını ayıran belediye başkanlarına verip veriştirmesi anlaşılır değildir. Özel’in AK Parti’ye geçtiği için taşlayıp durduğu Başkan Cemil Tugay için ‘Hain’ ifadesini kullanması çok yanlıştır. Böyle tavır mı olur? O nedenle Özel’in aynaya dönüp bakması ardından Tugay’a kelime etmesi gerekmektedir? Özel’in alacağı çok merhale vardır. Bu dönemin en akıllı, en iyi siyasetçisi ise Erdoğan’dır. Erdoğan, siyaseti belirleyen isimdir.”