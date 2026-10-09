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Dünya Trump'tan İran üzerinden 'seçim' oyunu!
Dünya

Trump'tan İran üzerinden 'seçim' oyunu!

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Trump'tan İran üzerinden 'seçim' oyunu!

Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a karşı herhangi bir saldırı düzenlenmeyeceğini açıklamasının ardından ABD ordusunun, İran'a saldırı seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü.

Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a karşı herhangi bir saldırı düzenlenmeyeceğini açıklamasının ardından ABD ordusunun, İran'a saldırı seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin isimlerini paylaşmayan ABD'li yetkililerin konuya ilişkin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, ABD ordusuna ait üç uçak gemisinin Orta Doğu'ya varmak üzere olduğu belirtildi.

Haberde, Trump'ın talimatları üzerine ordunun, İran'ın insansız hava aracı ve füze cephaneliği ile enerji tesisleri ve diğer askeri hedeflerine yönelik saldırı planları hazırladığı iddia edildi.

Yaklaşık 3 gün süreceği öne sürülen saldırılarda, ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun komuta merkezleri ile karargahlarının da hedef alınabileceği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıklamıştı.

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