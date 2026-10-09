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Gündem Can Ataklı Özgür Özel’in yalanını yüzüne böyle çarptı
Gündem

Can Ataklı Özgür Özel’in yalanını yüzüne böyle çarptı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında geçmişte kullandığı sözleri inkâr etmesine gazeteci Can Ataklı’dan dikkat çeken bir tepki geldi. Özel’in “Sütte leke var, Cemil Tugay’da yok. Onu size emanet ediyorum” sözlerini hatırlatan Ataklı, arşiv görüntülerini işaret ederek, “Karşınıza video kaydı konduğunda ‘Ben asla böyle bir şey demedim’ diye kestirip atmak siyasi basiretle bağdaşmıyor” dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cemil Tugay konusunda yaptığı son açıklamalar, geçmişteki konuşmasının görüntülerinin yeniden gündeme gelmesiyle tartışma konusu oldu.

Gazeteci Can Ataklı da yayımladığı videoda Özel'in geçmişte söylediği sözlerle bugünkü açıklamalarını karşı karşıya getirdi.

ÖZEL’İN O SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Ataklı, insanların geçmişte söylediği bir sözü unutmasının anlaşılabilir olduğunu ancak görüntülü kayıt ortaya çıktıktan sonra inkârda ısrar edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Özel'in daha önce Cemil Tugay için kullandığı şu sözleri hatırlattı:

“Sütte leke var, Cemil Tugay'da yok. Onu size emanet ediyorum.”

Ataklı, Özel'in söz konusu ifadeleri kullanmadığını söylemesine arşiv kayıtlarını hatırlatarak karşı çıktı.

“VİDEO KAYDI KONDUĞUNDA İNKÂR EDEMEZSİNİZ”

Can Ataklı tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

“İnsan konuşurken bazı lafları unutabilir, bu çok insani bir durum. Ama karşınıza video kaydı konduğunda ‘Ben asla böyle bir şey demedim’ diye kestirip atmak siyasi basiretle bağdaşmıyor.”

Ataklı'nın çıkışıyla birlikte Özel'in geçmişte Cemil Tugay'a verdiği desteğin görüntüleri bir kez daha gündeme taşındı.

“BÜTÜN UYARILARA RAĞMEN TUGAY’I ADAY YAPAN KENDİSİYDİ”

Ataklı, tartışmanın yalnızca Özel'in geçmişte kullandığı sözlerden ibaret olmadığına da dikkat çekti.

Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiği dönemi hatırlatan Ataklı, çeşitli uyarılara rağmen Tugay'ın adaylığında karar kılan ismin Özel olduğunu ifade etti.

Ataklı, “Bütün uyarılara rağmen Tugay'ı İzmir'e aday yapan kendisiydi. Şimdi ‘hain’ deyip işin içinden sıyrılamaz” sözleriyle Özel'e yüklendi.

Özel'in dün yere göğe sığdıramadığı ve seçmene “emanet ettiği” Cemil Tugay hakkındaki bugünkü çıkışları tartışılırken, Ataklı'nın hatırlattığı arşiv görüntüleri de siyasette söylenen sözlerin kayıtlardan silinmediğini bir kez daha ortaya koydu.

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