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Gündem Türk devletlerinden tarihi karar! Ortak harita için düğmeye basıldı
Gündem

Türk devletlerinden tarihi karar! Ortak harita için düğmeye basıldı

Yeniakit Publisher
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Türk devletlerinden tarihi karar! Ortak harita için düğmeye basıldı

Türk dünyasının entegrasyonu yolunda dikkat çeken bir adım daha atıldı. Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan, Türk devletlerindeki coğrafi yer adlarını tek çatı altında toplayacak ortak katalog hazırlanması konusunda mutabakata vardı. Toplantıda ayrıca “ortak Türk dünyası haritası” taslağının tamamlanması kararlaştırıldı.

Kazakistan’ın başkenti Astana, Türk dünyasının geleceğine yönelik önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Kazakistan Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Haritacılık Kurumları Başkanları 3. Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan temsilcilerin yanı sıra TDT Genel Sekreter Yardımcısı Nuru Guliyev katıldı.

TÜRK DÜNYASININ ORTAK HARİTASI HAZIRLANACAK

Görüşmelerde jeodezi, haritacılık ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki iş birliğinin daha ileri seviyeye taşınması ele alındı.

Toplantının en dikkat çekici kararlarından biri ise ortak Türk dünyası haritası oldu.

TDT Haritacılık Çalışma Grubu’na ortak haritanın taslağını tamamlaması ve hazırlanan çalışmayı bir sonraki toplantıda üye ülkelere sunması görevi verildi.

Böylece Türk devletlerini kapsayan ortak harita çalışmasında yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

COĞRAFİ İSİMLER TEK KATALOGDA TOPLANACAK

Astana’daki toplantıda alınan bir diğer önemli karar, Türk dünyasındaki coğrafi yer adlarını kapsayan ortak katalog hazırlanması oldu.

Taraflar, Türk devletlerinde kullanılan coğrafi isimlerin bir araya getirileceği ortak katalog oluşturulması konusunda mutabakata vardı.

Çalışmanın Türk dünyasının ortak coğrafi ve kültürel mirasının kayıt altına alınması açısından önem taşıması bekleniyor.

TDT BÜNYESİNDE ÖZEL BİRİM ÖNERİSİ

Toplantıda uydu görüntüleme sistemleri, dijital haritacılık ve coğrafi veri yönetiminde kullanılan yeni teknolojiler de masaya yatırıldı.

Üye devletlerin bu alanlardaki teknoloji ve tecrübelerini daha fazla paylaşması konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, çalışmaların daha koordineli yürütülebilmesi amacıyla TDT Sekretaryası bünyesinde haritacılığa özel bir birim kurulması önerildi.

Toplantının sonunda TDT Haritacılık Kurumları Başkanları 3. Toplantısı Bildirisi imzalandı.

Bir sonraki toplantının ise 2027 yılında Kırgızistan’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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