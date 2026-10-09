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Mersin'de 14. kattaki daireden düşmüştü: Atilla Taş'ın kızı toprağa verildi

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AA Giriş Tarihi:

Mersin'de 14. kattaki daireden düşmüştü: Atilla Taş'ın kızı toprağa verildi

Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşmesi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın 2 çocuk annesi 34 yaşındaki kızının cenazesi toprağa verildi.

#1
Foto - Mersin'de 14. kattaki daireden düşmüştü: Atilla Taş'ın kızı toprağa verildi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan 34 yaşındaki Sezen Taş'ın naaşı, cenaze nakil aracıyla Mezitli Mezarlığı'na getirildi.

#2
Foto - Mersin'de 14. kattaki daireden düşmüştü: Atilla Taş'ın kızı toprağa verildi

Taş'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından mezarlıkta defnedildi.

#3
Foto - Mersin'de 14. kattaki daireden düşmüştü: Atilla Taş'ın kızı toprağa verildi

Cenaze törenine Taş'ın babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse ve aile yakınlar ile vatandaşlar katıldı.

#4
Foto - Mersin'de 14. kattaki daireden düşmüştü: Atilla Taş'ın kızı toprağa verildi

Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'ndeki sitede yaşayan 2 çocuk annesi Sezen Taş, dün ikamet ettiği apartmanın 14. katındaki daireden düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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