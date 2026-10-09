  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı ABD'den İran'a darbe! Küresel gölge filo ağı bir bir çökertildi! Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan anlamlı çağrı AK Partili Büyükgümüş’ten Yeni Parti’ye çağrı: Önce hırsızlıklarınızın hesabını verin sonra bu milletin yakasından düşün! Tetikçi medyanın iftirası elinde patladı! Hakikatleri bir bir açıklayan Bakan Bolat müfterilere hodri meydan dedi CHP’de kritik seçime 2 gün kala bir DEPREM daha! Ekrem Köse istifa etti Haraç kesilen işadamı ‘Ekosistem’i anlattı: Paramı vermek için 229 milyonumu aldılar! Trump, İran kararını duyurdu Azerbaycan’ı seviyoruz ama… Bu rezilliğe nasıl susalım! İşte utanç görüntüleri…
Ekonomi Ruslar Türkiye'den vazgeçmeye başladı: Tası tarağı toplayıp o ülkeye gittiler
Ekonomi

Ruslar Türkiye'den vazgeçmeye başladı: Tası tarağı toplayıp o ülkeye gittiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ruslar Türkiye'den vazgeçmeye başladı: Tası tarağı toplayıp o ülkeye gittiler

Bir dönem Türkiye'ye akın ederek yerleşen Rusların yüzde 11'den fazlası ülkeden ayrılma kararı aldı. Rusların tercih ettiği yeni rota ortaya çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren çatışmaların ardından başlayan yoğun göç dalgası, dördüncü yılın sonunda dikkat çekici bir rota değişimini ortaya koydu. İlk dönemlerde yoğun ilgi gören Türkiye gibi ülkelerde ikamet maliyetlerinin artması ve ekonomik koşulların zorlaşması sebebiyle Rus nüfusunda belirgin bir kan kaybı yaşanırken, yönelim daha çok Avrupa ülkelerine kaydı. Haziran 2026 verilerine göre Türkiye'de geçerli oturma iznine sahip Rus vatandaşlarının sayısı 75 bin 900'e gerileyerek 2023 başındaki zirve döneminin yarı seviyesine düştü ve yalnızca son bir yılda Türkiye'deki Rusların yüzde 11'den fazlası ülkeden ayrıldı.

 

ALMANYA İLK SIRADA

Türkiye'deki bu gerilemeye karşın Avrupa genelinde Rus diasporasının varlığı güçlendi. Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ikamet iznine sahip Rusya vatandaşlarının sayısı son dört yılda yüzde 13,6 artış göstererek 876 bin 600'e ulaştı. Almanya 218 bin Rus vatandaşıyla Avrupa genelinde ilk sırada yer alırken, akdeniz ve sıcak iklim hattındaki İspanya, Kıbrıs, Fransa ve Portekiz gibi Avrupa ülkeleri Rusların yeni gözde rotaları haline geldi. İspanya'daki Rus nüfusu yüzde 61 artışla 116 bin 800'e çıkarken, Kıbrıs'ta sayı 2,5 katına, Portekiz'de ise 3,5 katına fırladı.

 

DOĞU AVRUPA'DA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Avrupa kıtasındaki bu hareketlilikte Letonya, Estonya ve Çekya gibi bazı Doğu Avrupa ülkelerinde oturum izinlerinde düşüş gözlenirken; Sırbistan, Kazakistan ve Ermenistan gibi AB dışı diğer Avrupa ve bölge ülkelerinde de Rus nüfusundaki yüksek artış trendi korundu. Başlangıçta sınır komşularına yönelen göç dalgası, dördüncü yılın sonunda Türkiye'den kademeli çıkışlar ve Avrupa'nın sıcak iklimli ülkelerine belirgin bir yerleşim hareketiyle şekillenmiş oldu.

Türkiye'nin denizlerinden fışkırıyordu: Rusya tonlarca almaya başladı
Türkiye'nin denizlerinden fışkırıyordu: Rusya tonlarca almaya başladı

Ekonomi

Türkiye'nin denizlerinden fışkırıyordu: Rusya tonlarca almaya başladı

Rusya'dan 'yok artık' dedirten çıkış: Fiyatlar Türkiye yüzünden arttı
Rusya'dan 'yok artık' dedirten çıkış: Fiyatlar Türkiye yüzünden arttı

Ekonomi

Rusya'dan 'yok artık' dedirten çıkış: Fiyatlar Türkiye yüzünden arttı

Rusya'dan şok eden tehdit: Size düşük fiyattan doğalgaz vermeyi keseriz
Rusya'dan şok eden tehdit: Size düşük fiyattan doğalgaz vermeyi keseriz

Gündem

Rusya'dan şok eden tehdit: Size düşük fiyattan doğalgaz vermeyi keseriz

Rusya şokta: 'Türkiye alımı azalttı' diyerek duyurdular
Rusya şokta: 'Türkiye alımı azalttı' diyerek duyurdular

Ekonomi

Rusya şokta: 'Türkiye alımı azalttı' diyerek duyurdular

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Eeee adamlara kazık atarsanız ülkeye gelmezler heryıl turist sayısı düşüyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23