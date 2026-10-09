  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Büyük müjde! Barcelona'ya Galatasaray maçı öncesi şok! Hansi Flick resmen duyurdu Ailenin avukatı delilleri sıraladı! Yazıcıoğlu’nun dosyasında FETÖ fışkırıyor Mersin'de 14. kattaki daireden düşmüştü: Atilla Taş'ın kızı toprağa verildi Haluk Görgün'den savunmada gizlilik uyarısı: Bu hiç doğru değil, karşımıza çıkıp kullanabilirler Almanya'da iflas dalgası: Son 13 yılın zirvesi! Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın! İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı! Kurtulmuş: Bu toprakların asli sahibi Türkler, Araplar ve Kürtler’dir! İsrail Arz-ı Mevud’a asla ulaşamayacak! Murat Bal beklediği rakamı verdi! Emekli zammında yeni tahmin Bu fikir sizi mutlu edecek: Makineyi ağzına kadar doldurmayın! Perdelerin daha temiz çıkması için...
Kadın - Aile
20
Yeniakit Publisher
Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı yaşlanmaya karşı alınabilecek önlemleri sıraladı.

#1
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

Geç yaşlanmak mümkün mü? Bunun sırrı genlerde mi, yoksa yaşam tarzında mı saklı? İşte uzman açıklamaları...

#2
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

Yaşlanmak yaşamın doğal bir süreci, ancak sağlıklı yaş almak büyük ölçüde yaşam boyu benimsenen alışkanlıklara bağlı. Sağlıklı seçimler ve düzenli sağlık kontrolleri, ileri yaşlarda daha aktif ve bağımsız bir yaşam sürdürmeye katkı sağlıyor.

#3
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ela Temeloğlu, geç ve genç yaş almanın 10 altın kuralını açıkladı:

#4
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

1 YAŞAM TARZI ÖNEMLİ Sağlıklı ve uzun bir yaşamda genetik faktörler önemli olsa da yaşam tarzı da en az genetik kadar etkilidir. Genetik miras değiştirilemese de ailede diyabet, kalp-damar hastalığı, kanser veya kemik erimesi öyküsü bulunan kişilerin genç erişkinlikten itibaren risklerini bilmeleri, düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları ve belirtiler ortaya çıkmadan gerekli yaşam tarzı değişikliklerini uygulamaları, kalıtsal hastalıkların erken tanınmasına ve daha sağlıklı, uzun bir yaşam sürmeye katkı sağlar.

#5
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

2 DOĞAL BESİN SEÇİMLERİ Vücudun ihtiyaç duyduğu karbonhidrat, protein ve yağ yeterli miktarda alınmalı, ancak doğru kaynaklardan seçilmelidir. Günlük beslenmenin temelini işlenmemiş besinler, tam tahıllar, kuru baklagiller ve liften zengin gıdalar oluşturmalıdır.

#6
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

İşlenmemiş besinlere taze sebze ve meyveler, yumurta, süt, yoğurt, kefir, et, tavuk ve balık; tam tahıllara tam buğday ekmeği, yulaf, bulgur ve esmer pirinç; kuru baklagillere ise nohut, mercimek, kuru fasulye, barbunya ve börülce örnek verilebilir. Lif açısından zengin besinler arasında sebze ve meyveler, tam tahıllar, kuru baklagiller, chia ve keten tohumu ile badem ve ceviz gibi kuruyemişler yer alır.

#7
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

3 MEYVE ARA ÖĞÜNLERDE TÜKETİLMELİ Meyveler vitamin, mineral, antioksidan ve lif açısından zengindir. Ancak sağlıklı olmaları sınırsız tüketilebilecekleri anlamına gelmez. Diyabeti olanlar ve ileri yaştaki kişiler meyve seçimi ve porsiyon miktarına dikkat etmelidir.

#8
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

Muz, üzüm, incir, hurma ve olgun mango gibi şeker oranı yüksek meyveler ölçülü; yeşil elma, armut, yeşil erik, kivi ve çilek gibi şeker oranı düşük, liften zengin meyveler ise daha sık tercih edilmelidir. Meyve, kahvaltı sonrası veya ara öğünlerde tüketilmeli, akşam yemeğinden sonra ya da yatmaya yakın yenmemelidir.

#9
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

4 KAS VE KEMİK SAĞLIĞINIZI KORUYUN İleri yaşlarda en önemli sorunlardan biri yaşa bağlı kas kaybıdır. Kaybedilen kas kütlesini yeniden kazanmak zor olduğundan kaslar korunmalıdır. Bunun için dengeli beslenmenin yanı sıra yaşa, kronik hastalıklara ve fiziksel duruma uygun düzenli egzersiz yapılmalı, kronik hastalığı olanlar egzersize başlamadan önce hekim görüşü almalıdır.

#10
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

5 HORMON DEĞİŞİKLİKLERİ Yaş ilerledikçe hormon dengesi değişir ve hormon değerleri yaşa göre farklı değerlendirilir. Örneğin, tiroit hastalarında tedaviyi yönlendiren TSH, yaşlılarda gençlerden farklı hedeflenir.

#11
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

TSH'nin gereğinden fazla düşürülmesi kemik erimesini hızlandırabilir ve kalp fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle hormon tedavileri mutlaka hekim kontrolünde ve yaşa göre düzenlenmelidir. Hormon sağlığını desteklemek için düzenli hormon kontrolleri ihmal edilmemelidir.

#12
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

6 SABAH RUTİNİ OLUŞTURUN Sağlıklı yaşlanmada güne düzenli bir rutinle başlamak önemlidir. Sabah rutini kişiden kişiye değişebilir; güne ılık su, kahve veya hafif egzersizle başlanabilir.

#13
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

Önemli olan, vücudun ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir alışkanlıklar edinmektir. Sindirim sistemi yavaş çalışanlar için bir bardak ılık su, bazı kişiler için ise kısa bir yürüyüş faydalı olabilir.

#14
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

7 DÜZENLİ UYKU ŞART Sağlıklı yaşlanmada düzenli ve kaliteli uyku büyük önem taşır. Günde ortalama 7 saat uyunması, mümkünse her gün aynı saatlerde, yaklaşık 23.00'te yatılıp 07.00 civarında uyanılması önerilir.

#15
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

Yetersiz ya da aşırı uyku hormon dengesini ve metabolizmayı bozarak kronik hastalık riskini artırabilir.

#16
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

8 İYİ BİR RUH SAĞLIĞI OLMAZSA OLMAZ Stres, ağır travmalar ve uzun süreli olumsuz duygular yaşlanma sürecini hızlandırabilir, hastalıklara karşı vücudun direncini azaltabilir. Bu nedenle ruh sağlığını korumak, sağlıklı yaş almanın temel unsurlarından biridir. Sevilen insanlarla vakit geçirmek, aile ve arkadaşlarla iletişimi sürdürmek, sosyal etkinliklere katılmak, kaygıyı azaltmak ve mutlu bir yaşam düzeni oluşturmak ruhsal ve fiziksel sağlığı destekler.

#17
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

9 CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLEYİN Sağlıklı bir cilt yalnızca bakım ürünleriyle değil; kaliteli uyku, yeterli su tüketimi, D vitamini düzeyinin korunması ve C vitamini açısından zengin beslenmeyle desteklenir. Portakal ve diğer narenciyeler, kapya ve yeşilbiber ile yeşil yapraklı sebzeler iyi C vitamini kaynaklarıdır. C vitamini mümkün olduğunca besinlerden alınmalı, takviyeler yalnızca ihtiyaç halinde ve hekim önerisiyle kullanılmalıdır.

#18
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

10 HAREKETSİZLİKTEN KAÇININ Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta tempolu yürüyüş, yüzme veya bisiklet sürme gibi egzersiz yapmak önemli.

#19
Foto - Mutlaka tatbik etmelisiniz: Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralını hayatınıza uyarlayın!

Sigara ve alkol kullanmamak, stresi yönetmek ve sağlıklı kiloyu korumak yaşlanma sürecini olumlu etkiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arda Turan milli takım için cevabını verdi!
Spor

Arda Turan milli takım için cevabını verdi!

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için adı geçen Arda Turan’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde..
Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşüp hayatını kaybetti
Gündem

Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşüp hayatını kaybetti

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de yaşadığı binanın 14. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı
Gündem

Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalında baskınlar düzenledi. Siyonistlerin provokasyonu sonrası Dışişleri B..
İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Gündem

İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Maltepe'de çöken binaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi, "Maltepe’de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 vatandaşımı..
Finansal hizmet ve ticarette 0'a varan dev kurumlar vergisi muafiyeti! İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem Akit Grubu Finans Zirvesi'nden duyurdu
Gündem

Finansal hizmet ve ticarette 0'a varan dev kurumlar vergisi muafiyeti! İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem Akit Grubu Finans Zirvesi'nden duyurdu

Akit Medya Grubu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’nde konuşan İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel M..
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu
Gündem

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaney..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23