Büyük müjde! Barcelona'ya Galatasaray maçı öncesi şok! Hansi Flick resmen duyurdu

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, LaLiga'da yarın oynayacakları Getafe maçı öncesinde soruları yanıtlarken sakatlığı bulunan isimlerin son durumlarını paylaştı. Hansi Flick sakatlığı devam eden Raphinha için yaptığı açıklamada, "Kontrollerbir şey gösteriyor ve bu sakatlık değil ama geçen yıl üç sakatlık geçirdiği için dikkatli olmalıyız. Ona özen göstermeliyiz. Yarın (Getafe) ve Galatasaray maçında oynayamayacak."