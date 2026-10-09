Büyük müjde! Barcelona'ya Galatasaray maçı öncesi şok! Hansi Flick resmen duyurdu
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Raphinha'nın sakatlığı hakkında konuştu. Flick, Brezilyalı futbolcunun Galatasaray maçında oynayamayacağını söyledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Raphinha'nın sakatlığı hakkında konuştu. Flick, Brezilyalı futbolcunun Galatasaray maçında oynayamayacağını söyledi.
Milli ara dönüşünde Süper Lig'de bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, LaLiga'da yarın oynayacakları Getafe maçı öncesinde soruları yanıtlarken sakatlığı bulunan isimlerin son durumlarını paylaştı. Hansi Flick sakatlığı devam eden Raphinha için yaptığı açıklamada, "Kontrollerbir şey gösteriyor ve bu sakatlık değil ama geçen yıl üç sakatlık geçirdiği için dikkatli olmalıyız. Ona özen göstermeliyiz. Yarın (Getafe) ve Galatasaray maçında oynayamayacak."
Flick, sakatlığını atlatan kaleci Joan Garcia'nın ise durumunun iyi olduğunu ve kadroya dönebileceğini belirtti. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Barcelona'yı 13 Ekim Salı günü Rams Park'ta konuk edecek. Galatasaray-Barcelona maçı 22.00'de başlayacak
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