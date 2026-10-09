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Hayat-Aktüel
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İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

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İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de en çok akraba evliliğinin olduğu iller belli oldu.

#1
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

BİRİNCİ SIRAKİ İLDEN ÇOK İKİNCİ SIRADAKİ İL ŞAŞIRTTI! Türkiye’de akraba evlilikleri son yıllarda azalsa da bazı illerde yaygınlığını koruyor. Geleneksel ve kültürel etkenler, iller arasındaki farklılıkta öne çıkıyor.

#2
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

İŞTE AKRABA EVLİLİKLERİNİN EN FAZLA YAŞANDIĞI İLLER!

#3
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

20) MUŞ

#4
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

19) KOCAELİ

#5
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

18) AĞRI

#6
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

17) KAHRAMANMARAŞ

#7
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

16) ANTALYA

#8
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

15) BATMAN

#9
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

14) ŞIRNAK

#10
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

13) KONYA

#11
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

12) BURSA

#12
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

11) İZMİR

#13
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

10) ANKARA

#14
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

9) HATAY

#15
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

8) MERSİN

#16
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

7) VAN

#17
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

6) ADANA

#18
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

5) MARDİN

#19
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

4) DİYARBAKIR

#20
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

3) GAZİANTEP

#21
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

2) İSTANBUL

#22
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!

1) ŞANLIURFA/ derleyen: haber7

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