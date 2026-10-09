İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! İkinci sıradaki il şaşırttı!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de en çok akraba evliliğinin olduğu iller belli oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de en çok akraba evliliğinin olduğu iller belli oldu.
BİRİNCİ SIRAKİ İLDEN ÇOK İKİNCİ SIRADAKİ İL ŞAŞIRTTI! Türkiye’de akraba evlilikleri son yıllarda azalsa da bazı illerde yaygınlığını koruyor. Geleneksel ve kültürel etkenler, iller arasındaki farklılıkta öne çıkıyor.
İŞTE AKRABA EVLİLİKLERİNİN EN FAZLA YAŞANDIĞI İLLER!
20) MUŞ
19) KOCAELİ
18) AĞRI
17) KAHRAMANMARAŞ
16) ANTALYA
15) BATMAN
14) ŞIRNAK
13) KONYA
12) BURSA
11) İZMİR
10) ANKARA
9) HATAY
8) MERSİN
7) VAN
6) ADANA
5) MARDİN
4) DİYARBAKIR
3) GAZİANTEP
2) İSTANBUL
1) ŞANLIURFA/ derleyen: haber7
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