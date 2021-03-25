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Dünya Merkel'den Türkiye açıklaması! 'Bunu destekliyorum' diyerek paylaştı
Dünya

Merkel'den Türkiye açıklaması! 'Bunu destekliyorum' diyerek paylaştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği zirvesi öncesi Türkiye ve Doğu Akdeniz konusunda açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 11:49:00 -
Merkel'den Türkiye açıklaması! 'Bunu destekliyorum' diyerek paylaştı

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımı ile bugün ve yarın (25-26 Mart) düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi başlayacak. Video konferans yoluyla gerçekleşecek olan zirvede, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların Avrupa'da dağıtımı ve aşı sertifikası ile Türkiye ve ABD'yle ilişkiler ele alınacak.

Meclisten mesaj

Zirve öncesi Alman Federal Meclisinde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara'ya sıcak mesaj göndererek, "Türkiye Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürücü adımlar attığının sinyalini veriyor" dedi.

Türkiye güvenilir bir ortak

Türkiye'nin çok güvenilir bir ortak olduğunu söyleyen Şansölye, Ankara'nın mülteci krizindeki rolünü övdü. Türkiye sayesinde Avrupa'ya geçişlerin durma noktasına geldiğini ve Ege'de ölümlerin azaldığını söyleyen Merkel, Türkiye ile AB arasındaki göçmen anlaşmasının yenilenmesini desteklediğini kaydetti.

 

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