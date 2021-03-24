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Dünya Merkel'den tedirgin eden koronavirüs açıklaması
Dünya

Merkel'den tedirgin eden koronavirüs açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün İngiltere kaynaklı varyantının çocuklar ve gençlerde daha tehlikeli olduğunun kanıtlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 17:52:00 -
Merkel'den tedirgin eden koronavirüs açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, eyalet başbakanlarıyla görüşen Merkel, ülkede yaygın hâle gelen koronavirüsün İngiltere kaynaklı varyantının çocuklar ve gençlerde daha tehlikeli olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Almanya başbakanı "okulları korumayı ön plana almalıyız" ifadelerini kullandı.

Merkel, 1-5 Nisan tarihlerinde kutlanacak olan Paskalya Bayramı için Covid-19 tedbirlerine gelen yoğun eleştiriler üzerine geri adım attı.

"Bu hata, benim hatamdı." diyen Angela Merkel, bu kararın sonucunu kendisinin üstlendiğini söyledi.

 

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