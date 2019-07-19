Merkel’den tatil öncesi son açıklamalar

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yıllık yaz dönemi basın toplantısında Körfez’de yaşanan gerilim, sağlık durumu ve Brexit konuları hakkında demeç verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Basın Merkezi’nde düzenlenen yıllık yaz dönemi toplantısında gazetecilerin sorularına cevap verdi. Körfez’de yaşanan gerilime dair yorumu istenen Alman Başbakan “Körfez’deki gelişmeler nedeniyle elbette endişeliyim. Bölgeye endişelenmeden bakmak şu an için mümkün değil" dedikten sonra sözlerine, "Tüm diplomatik iletişim fırsatları, tansiyonun yükselmesini engellemek için değerlendirilmeli" diyerek devam etti. ABD Başkanı Donald Trump ile konuştuğunu söyleyen Merkel, bölgede yaşanacak gerginliklerin önlenebileceğini söyledi.

"2021’de siyasi hayatım bitecek"

Her yıl meclisin yaz tatiline girmesinden önce düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Merkel, gazetecilerin sağlık durumu ile ilgili sorularını anlayışla karşıladığını söyledi. Merkel, “İyyiim, görevimi yapabilirim. Bir insan olarak benim de sağlığımın iyi olmasına ihtiyacım ve ilgim var. 2021’de siyasi hayatım bitecek. Sonrasında yeni bir hayatın başlayacağını umut ediyorum. Bu hayatı sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorum" şeklinde konuştu.

İklim politikaları konusunda belirlenen hedeflere 2020 yılı için ulaşamayacaklarını söyleyen Merkel, “2010 yılında bu hedeflere ulaşmayı başarmıştık. Artık farklı bir yol izlememiz gerektiğinin farkındayız" dedi.

Brexit konusunda yaptığı açıklamada Theresa May’in halefi ile nasıl çalışacaklarının, yeni İngiltere Başbakanının Avrupa Komisyonu ile kuracağı ilişkiye bağlı olduğunu belirten Merkel, "İngiltere’nin kendi yolunu bulacağına güveniyorum. İngiltere, Avrupa Birliği üyesi olmasa da bir ortağımız olmaya devam edecek" dedi.