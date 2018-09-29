Merkel’den pişkinlik

Almanya’ya 3 günlük çıkarma yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Erdoğan’ı sıcak şekilde ağırlayan Merkel’in aynı tavrı basın toplantısına yansımadı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya’ya ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, “Ne ben Almanya’nın hukuk sistemini, mahkemelerini eleştirme hakkına sahibim ne sizler Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz” şeklinde konuştu. “Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık” ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planladıklarını bildirdi.

“Türkiye ekonomik tehditleri bertaraf edecek güçte”

Türkiye’nin başta Suriye krizi olmak üzere bölgesel konularda ciddi sorumluluk üstlendiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin diğer alanlarda olduğu gibi ekonomi alanında gelebilecek tehditlere karşı hazırlıklı ve bunları bertaraf edebilecek güçte olduğunu vurguladı. Almanya ile ekonomik ilişkileri önemsediklerini belirten Erdoğan, “Alman hükümetinin de bu yöndeki tutumunu ve vermekte olduğu mesajları değerli buluyoruz. Yarınki görüşmeyi Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler noktasında önemsiyorum, yarın ekonomik ilişkilerimizi gündeme taşıyacağız” dedi.

Binlerce PKK’lı Almanya’da

“Almanya’dan terör örgütleriyle daha etkin mücadele beklentilerimizi ve bu yöndeki taleplerimizi etraflıca ele aldık” şeklinde konuşan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Binlerce PKK terör örgütü mensubu Almanya’da bulunuyor, dağınık olarak değişik yerlerde bunların bulunduğu bir vaka. Birbirimize olan özgüvenle nerede kimi yakalıyorsak bunu teslim etmemiz, işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Ülkelerimizin huzuru, mutluluğu için özellikle güvenlik noktasında suçluların iadesi çok büyük önem ifade ediyor.”

FETÖ’cüler cirit atıyor

FETÖ terör örgütünün yüzlerce mensubunun Almanya’da bulunduğunu da işaret eden Erdoğan, yargı süreçleriyle ilgili, “Kendi ülkemde bile beğenmediğim kararların verildiği zamanlar olmuştur. Ama uymak durumunda kalmışımdır. Saygı duyarız, duymayız ayrı konu” dedi.

Can Dündar bir ajandır

Devlet sırlarını ifşa ederek hapis cezasına çarptırılan firari ajan Can Dündar’la ilgili bir soruyu da cevaplayan Başkan Erdoğan, “Şu anda bu kişi Türk yargısına göre bir mahkumdur, ajandır, devletin sırlarını ifşa etmiştir. 5 yıl 10 ay hapse mahkum olan bir suçluyu istemek Türkiye’nin en doğal hakkıdır” diye konuştu.

Enver Altaylı’yı tanır mısınız?

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve FETÖ ile CIA arasındaki koordinasyon kurma konusunda kilit rol oynadığı belirtilen Enver Altaylı’nın serbest bırakılmasını isteyen Alman gazeteciye cevap veren Erdoğan, şöyle devam etti: “Enver Altaylı. Acaba ben sorsam Enver Altaylı’yı tanır mısınız diye. Geçmişinde bu kişinin neler olduğunu bilir misiniz diye. Türkiye’nin istihbarat sistemi içinde de dolaylı olarak yer aldığını bilir misiniz diye sorsam acaba siz bilir misiniz? Bu istihbarat sisteminde ne gibi işlevler görmüş? Türk yargısı bu kişiyi acaba niçin tutuklamış? Onun için biz yargıya saygı duymak zorundayız.”

‘İş birliğini canlandırmak istiyoruz’

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, ortak basın toplantısında “Terörle mücadele konusunda işbirliğimizi daha da iyileştirmek istiyoruz” dedi. Başbakan Merkel şunları dile getirdi: “İçişleri bakanlarının iş birliğini tekrar canlandırmak istiyoruz. Dışişleri bakanlarının son derece iyi işbirliği bulunmaktadır. Türkiye’deki Alman okullarıyla ilgili olmaktadır. Almanya’da yaşayan Türkler açısından imkanların sunulması gerekmektedir. Karşılıklı iyi ilişkileri biz de arzulamaktayız. Sadece Alman vatandaşı olan insanların bazı insanların tutuklu olmaları değil sadece, belli konularda farklı görüşlerimiz olabiliyor. Ama karşılıklı konuşarak ele almamız gerekiyor. Ben kesinlikle görüşülmesi, konuşulması taraftarıyım. Yarınki görüşmeyi de sevinerek beklediğimi söylemek istiyorum.”

Bir övgü, bir yergi

Türkiye’nin olağanüstü yüksek bir performans sergilediğini de vurgulayan Merkel, şöyle devam etti: “İnsanların tüm çıkarlarını koruduğumuzu, ayrımcılığa uğramadan burada barışçıl bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yaptığımızı söyledim. Elbette camilere yönelik saldırılar kabul edilemez. Biz kesinlikle her türlü güvenlik önlemini alarak güven ortamını daha da sağlamlaştırmak istemekteyiz. Son yıllarda malum bazı köklü karşıtlıklar olmuştur. Basın özgürlüğü gibi konular olmuştur. Halen Alman vatandaşı olarak tutuklu olan bir takım insanlar var. Bu konuda da bir çözüm bulunması için katkıda bulunmaya çalışıyorum. Yarın tekrar görüşmemiz olacak. Almanya olarak istikrarlı bir Türkiye olsun istemekteyiz. Göç konusunu ele aldık. Türkiye olağanüstü yüksek bir performans sergilemektedir. Suriye’den gelen 3 milyon kadar mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. İdlib konusunu ele aldık.”

FETÖ konusunda net değil

Terör örgütleriyle ilgili bir soruya cevabında PKK’nın Almanya’da tüm faaliyetlerinin yasaklandığını belirten Angela Merkel, FETÖ konusunda ise, ’Bu konuda daha çok bulgu ve kanıta ihtiyacımız var. Almanya’da aranan bazı kişiler mevcut. Bazı vakalarda başarılı olamadık. Danbelere karşıyız” demekle yetindi.

Mazgalları bile didik didik ettiler

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Almanya’da inşa ettiği ve bugün Başkan Erdoğan tarafından açılacak DİTİB Merkez Camii, Köln’ün sembolleri arasına girdi. 36,5 metre yüksekliğindeki şeffaf kubbesi, 55 metrelik iki zarif minaresiyle modern bir mimariye sahip olan ve aynı anda 1250 kişinin ibadet edebildiği camide açılış için hazırlıklar tamamlandı. Bu arada; Erdoğan’ın ziyareti boyunca yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken Alman polisi, caminin çevresindeki mazgalları bile tek tek inceledi.