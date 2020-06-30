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Dünya

Merkel'den itiraf gibi açıklama: Hiç görmediğimiz ekonomik zorluklar yaşıyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bir taraftan pandeminin kendisi, diğer taraftan bununla bağlantılı olarak on yıllardan beri, belki de daha önce hiç görmediğimiz ekonomik zorluklar yaşıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 01:51:00 -
Merkel'den itiraf gibi açıklama: Hiç görmediğimiz ekonomik zorluklar yaşıyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin’e 70 kilometre mesafedeki Merseberg Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenlendi.

Macron ile iki yıl önce de Meseberg Sarayı'nda bir araya geldiğini, ancak bugün çok ciddi bir dönemin içinde bulunduklarını ifade eden Merkel, "Sınamalara bakıldığında o dönemdeki koşullar bugün karşı karşıya kalınan zorluklara göre nispeten öngörülebilir ve hafifti. Bir taraftan pandeminin kendisi, diğer taraftan bununla bağlantılı olarak on yıllardan beri, belki de daha önce hiç görmediğimiz ekonomik zorluklar yaşıyoruz. Hem Almanya ve Fransa'da hem de Avrupa Birliği'nde." dedi.

Almanya ve Fransa'nın birlikte ekonomik zorlukların üstesinden gelmek amacıyla AB ülkeleri için bir kurtarma fonu önerdiklerini anımsatan Merkel, "Bununla 'Avrupa geleceğimizdir' dedik. Hepimiz farklı ülkelerden geliyoruz ama birlikte güçlü olabiliriz. Dijitalleşme, iklim, savaş ve barış gibi zorlu konularda dünyada bir rol oynayabiliriz." şeklinde konuştu.

Birlikte çalışıldığında Avrupa'nın bu krizden iyi ve sağlıklı çıkacağını ifade eden Merkel, Almanya'nın 1 Temmuz'da üstleneceği AB dönem başkanlığında da zorluklarla birlikte mücadele edileceğini dile getirdi.

Almanya'nın AB dönem başkanlığına ilişkin "beklentiler yüksek" diyen Merkel, Fransa ve Almanya'nın birlikte çalıştığında AB için olumlu olacağını kaydetti.

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