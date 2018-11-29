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Merkel'den flaş açıklama: Askeri çözüm yolu yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, "Askeri çözüm yolu yok." dedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 17:09
Merkel'den flaş açıklama: Askeri çözüm yolu yok

Merkel, Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı krizine ilişkin, ''Askeri çözüm yolu yok.'' diyerek Rusya'ya Ukrayna'nın Azak Denizi'ne erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de düzenlenen Almanya-Ukrayna Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'nın Azak Denizi'ne erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Merkel, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin, ''Askeri çözüm yolu yok.'' ifadesini kullandı.

Ayrıca Merkel'in Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesinde konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:09
  1. Merkel
  2. Rusya
  3. Ukrayna

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