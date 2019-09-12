0553 313 94 23

Merkel'den dikkat çeken çağrı: ABD'ye daha fazla güvenilmemeli

Alman Şansölyesi Merkel, Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin on yıllardır ortak değerleri paylaştığını, ancak eski Amerikan askeri yardımına daha fazla güvenilmemesi ve diğer güç merkezlerine de bakılması gerektiğini söyledi.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:33
Merkel'den dikkat çeken çağrı: ABD'ye daha fazla güvenilmemeli

Berlin’de yargı mensuplarına hitap eden Almanya BaşbakanıAngela Merkel, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra yeni bir güç dağılımının ortaya çıkmasının üzerinden 30 yıl geçtiğini belirtti.

Merkel konuşmasında, Avrupa'nın bir değerler sistemi ile bağlandığı, askeri ve ekonomik süper güç olan ABD ile tüm farklılıklara rağmen bir ortaklığın hala sürdüğünü söyledi.

Ancak ABD-Avrupa ilişkilerinin geleceği söz konusu olduğunda umutların çok yükseğe konulmaması uyarısında bulunan Merkel, ''ABD, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi, artık Avrupa’nın savunucusu rolünü otomatik olarak üstlenmeyecektir.'' dedi.

Merkel ayrıca Transatlantik bağların güçlendirilmesi gerektiğine de işaret etti.

Merkel'in mücadelesi

Başta Almanya Büyükelçisi Richard Grenell olmak üzere ABD, Almanya'ya Ortadoğu'daki müdahalelere ortak olma, Amerikan birliklerini Polonya'ya yerleştirme ve askeri harcamaları artırma konusunda baskı yapıyor.

Almanya Başbakanı Merkel, en azından dış politika ve savunma politikaları konusunda Avrupa’nın ABD’ye bağımlılığını azaltmak konusunda uzun süredir mücadele veriyor. Merkel geçtiğimiz yıl konuya ilişkin, ''Avrupa'nın kaderini kendi ellerine alma zamanı geldi.'' demişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:33
  1. Soğuk Savaş
  2. Angela Merkel
  3. Almanya
  4. Transatlantik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ataşehir’de oğlu tarafından vahşice öldürülen baba son yolculuğuna uğurlandı
    1. Ataşehir’de oğlu tarafından vahşice..
    2. Merkez Bankası rezervleri
    3. Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak..
    4. Annesiyle birlikte babasını ekmek..
    5. Eskişehir TÜFAD Fuat Çapa’ya sahip..
    6. 30. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak..
    7. BM: ”Yemen’de 2019 yılından bu yana..
    8. "Darbe dönemlerindeki mağduriyetlerin..
    9. Pençe-3 Harekatında 2 PKK’lı terörist..
    10. Kongo’da tren kazası: En az 50 ölü
    11. Tekeri yerinden fırlayan çapa motoru..
    12. Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40’a varan..
    13. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    14. Zabıta ekiplerinden, mutfaklara denetim
    15. "Cumhurbaşkanımız toplumu kucaklamak..
    16. "Bütün darbelerin ve darbe..
    17. Fatih'te silahlı saldırı
    18. "AB yükümlülüklerini yerine getirecek"
    19. Terör örgütünde “Diyarbakır anneleri”..
    20. İki yaşındaki çocuk annesinin ölümüne..
    21. Kerküklü Araplar alıkonulan..
    22. 267 öğrenciyi sevindirdi
    23. Yeni Mahallede asfalt çalışması yapıldı
    24. Tır üzerindeki trafo üst geçide takıldı
    25. Adana’da Duman-7 operasyonu
    26. Ev yangınında bir kişi zehirlendi
    27. Ordu’da 35 yıllık ayıp bitti
    28. Özbekistan Heyeti’nden Selçuklu..
    29. MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3..
    30. Evinde bıçakla öldürülen kadının katil..
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı