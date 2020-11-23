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Aktüel Merkel'den Abbas'a "4'lü Münih Grubu kanalıyla Filistin ve İsrail'in katılacağı toplantı" teklifi
Aktüel

Merkel'den Abbas'a "4'lü Münih Grubu kanalıyla Filistin ve İsrail'in katılacağı toplantı" teklifi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 23:36:38 -
Merkel'den Abbas'a "4'lü Münih Grubu kanalıyla Filistin ve İsrail'in katılacağı toplantı" teklifi

RAMALLAH (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmede, Almanya'nın 4'lü Münih Grubu kanalıyla Filistin ve İsrail'in katılacağı bir toplantı düzenlemeye hazır olduğunu belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas ile Merkel video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Merkel, Filistin'in İsrail tarafıyla yeniden güvenlik iş birliğine başlamasının önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Almanya, Mısır, Fransa ve Ürdün'den oluşan 4'lü Münih Grubu kanalıyla Filistin ve İsrailli tarafların katılacağı Dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı düzenlemeye hazır olduklarını bildiren Merkel, bunun "Orta Doğu barış sürecine ivme kazandıracağını" söyledi.

Merkel ayrıca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Filistin hükümetine destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Almanya'nın, uluslararası hukuku destekleyen politik duruşundan ve Filistin'e sunduğu ekonomik ve tıbbi yardımlarından ötürü Merkel'e teşekkür etti.

Almanya'nın, 4'lü Münih Grubu çerçevesindeki çalışmalarının önemine işaret eden Abbas, Filistin'in uluslararası meşruiyet doğrultusunda müzakerelere gitmeye hazır olduğunu vurguladı.

Abbas, Filistin'in toprak bütünlüğünü, halkının birliğini ve Filistinli gruplar arasındaki uzlaşıyı sağlamaya ve seçimlere gitmeye kararlı olduklarını, bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.



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