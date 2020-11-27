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Dünya Merkel, Kovid-19 kısıtlamalarını savundu
Dünya

Merkel, Kovid-19 kısıtlamalarını savundu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamaları savundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:59:00 -
Merkel, Kovid-19 kısıtlamalarını savundu

Federal Mecliste konuşan Merkel, kısıtlamaların kaçınılmaz bir önlem olduğunu belirterek, "Dört hafta önce kısıtlama kararı alınmasaydı bugün ne durumda olacağımız tahayyül bile edilemezdi" dedi. Merkel, yürürlükte olan kısıtlamalar sayesinde temas sayısının yaklaşık yüzde 40 azaldığını ifade ederek enfeksiyon sayısındaki yüksek artışın durdurulduğunu belirtti.
Avrupa'daki tüm kayak merkezlerinin salgın nedeniyle kapatılmasından yana olduğunu belirten Merkel, "Maalesef Avusturya'nın açıklamalarını duyduğumuzda bunu o kadar kolay yapamayız gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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