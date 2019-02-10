Merkel-Ahmet Davutoğlu görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Türkiye'nin AB ile 2016'da yaptığı göçmen anlaşmasının Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın bilgisi dışında müzakere edildiği ortaya çıktı. Tusk, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun bir pazar gecesi biraraya gelmesine öfkelendiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 2016’da yapılan ve insan hakları kuruluşları tarafından eleştirilen göçmen anlaşmasının Brüksel’de de ciddi bir gerginliğe yol açtığı ortaya çıktı. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kendisine danışmadan Türkiye ile özel görüşme yapmasına öfkelendiğini, yapılan anlaşmayı da ‘felaket’ olarak gördüğünü açıkladı.

BBC belgeselinde ortaya çıktı

Tusk, İngiliz özerk yayın kuruluşu BBC için hazırlanan bir belgesel için verdiği demeçte, Merkel, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte arasında, Brüksel’deki AB zirvesinden iki hafta önce bir pazar gecesi yapılan toplantıyı eleştirdi. Avrupa Konseyi Başkanı, Türkiye ile anlaşmanın anahatlarının belirlendiği toplantı hakkında “Bunun doğru olduğuna inanamadım. Onlar benim en yakın ortaklarımdı” dedi.

Davutoğlu’nun tüm talepleri kabul ediliyor

BBC belgeselinde Merkel ve Rutte’nin Davutoğlu’nun neredeyse tüm taleplerini kabul ettiği de öne sürülüyor. Belgesel için demeç veren Ahmet Davutoğlu ise “Ben bunu bir kazan-kazan anlaşması olarak görüyordum” dedi. İtalya’nın eski başbakanı Matteo Renzi ise toplantının Tusk çağrılmaksızın düzenlenmesini ‘bir hata’ olarak niteledi.