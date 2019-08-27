Merih için 35 milyon euro! Juventus'un 35 milyon euro istediği Merih Demiral için Milan yönetimi yeniden masaya oturuyor. Milan, Merih için Juventus'a 35 milyon euro ödemeye hazır.

Milan daha önce gerçekleştiremediği Merih Demiral transferine geri döndü. Kısa süre içerisinde iki takım buluşacak ve transfer döneminin başında görüştükleri operasyon için tekrar orta yolu bulmaya çalışacak. SKY Italia'dan DiMarzio'nun haberine göre; Milan, 18 milyon euroya transfer edilen Merih için Juventus'a 35 milyon euro ödemeye hazır. Merih'in Milan'a transferine izin vermek için Daniele Rugani'nin geleceğinin netleşmesini bekleyen Juventus, Rugani'nin takımda kalması durumunda Merih'in transferine yeşil ışık yakacak. Kaynak: Sporx

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