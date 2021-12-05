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Spor Merih Demiral'ın golü Napoli'yi liderlikten etti
Spor

Merih Demiral'ın golü Napoli'yi liderlikten etti

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Atalanta, Merih Demiral'ın gol attığı maçta Napoli'yi 3-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 02:01:00 -
Merih Demiral'ın golü Napoli'yi liderlikten etti

İtalya Serie A'nın 16. hafta maçında Napoli evinde Atalanta'yı konuk etti. Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın gol attığı maçta Atalanta 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın 60. dakikasına kadar 2-1 önde olan Napoli, 66'da milli oyuncumuz Merih Demiral'ın muhteşem golü ve Remo Freuler'in 71. dakikada attığı gollere engel olamadı ve kendi evinde 3-2 geriye düştü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Merih Demiral'lı Atalanta, Napoli'yi 3-2 yendi ve şampiyonlukta bende varım dedi.

Serie A Puan Durumu

Milan: 38P
İnter: 37P
Napoli: 36P
Atalanta: 34P
Roma: 25P

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