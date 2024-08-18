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Spor Merih Demiral'dan bomba transfer kararı: 1 yıllık sözleşme imzalıyor!
Spor

Merih Demiral'dan bomba transfer kararı: 1 yıllık sözleşme imzalıyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-18 16:45:00 -
Merih Demiral'dan bomba transfer kararı: 1 yıllık sözleşme imzalıyor!

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral transferiyle ilgili kararını verdi. Milli stoper, 1 yıllığına kiralık olarak imzayı atıyor.

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de sürdüren Merih Demiral flaş bir transfere imza atıyor. İsmi Fenerbahçe ile de anılan milli stoper için sürpriz bir ekip devreye girdi.

MERİH DEMİRAL'İN ROTASI ŞAŞMADI

Suudi basını flaş Merih Demiral gelişmesini duyurdu. Bir diğer Arabistan ekibi Al-Shabab, milli savunmacıyı kadrosuna katmak için harekete geçti. Aktarılana göre Al-Shabab, tecrübeli stoperi 1 yıllığına kiralamak istiyor ve maaşının tamamını ödemeye kabul ediyor. Suudi Pro Ligi yönetiminin de transfere onay verdiği aktarılıyor. 26 yaşındaki stoperin transfer dönemi kapanmadan imza atması bekleniyor.

TRANSFERDE TANIDIK BİR DETAY

Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştırmış olan Vitor Pereira'nın Merih'i özellikle istediği belirtiliyor. Portekizli teknik adamın, milli stoperi Fenerbahçe altyapısında oynarken çok beğendiği ve o dönem A takıma çıkarmak istediği biliniyor. Fakat planlandığı gibi olmayınca yıldız savunmacı, Portekiz'e transfer oldu ve daha sonrasında Juventus'a transfer olacak kadar başarılı bir grafik çizmişti.

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