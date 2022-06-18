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Spor Merih Demiral transferini duyurdular
Spor

Merih Demiral transferini duyurdular

Serie A ekiplerinden Atalanta, Merih Demiral'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve bonservisinin Juventus'tan alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 09:51:00 -
Merih Demiral transferini duyurdular

Serie A ekiplerinden Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılına açıklamada, "Atalanta, Juventus'tan Merih Demiral'ın satın alma opsiyonunu kullandı." ifadeleri yer aldı.

Sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya kiralık olarak transfer olan Merih Demiral, Bergamo ekibinde 42 maçta süre alırken 2 gol ve 3 asist kaydetti.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, sözleşmedeki opsiyonun 23 milyon Euro olduğu belirtildi.

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