Merih Demiral Premier Lig'de rekor kıracak! Müthiş rakam...

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli futbolcular arasında yerini alan 24 yaşındaki savunmacı Merih Demiral, kariyerini İtalya ekibi Atalanta'da sürdürüyor. Fenerbahçe altyapısından yetişerek Avrupa'ya açılan milli savunmacı için dünya devi Inter'in devreye girmişti. Uzun süren transfer görüşmelerinin ardından Inter'e transferi gerçekleşmeyen Merih Demiral'ın yeni takımı belli olmak üzere. Deneyimli stoperin Inter ile olan transfer sürecinin perde arkası da ortaya çıktı.

Portekiz Ligi takımı Sporting'in kadrosuna kattığı Merih, daha sonra Alanyaspor'a transfer oldu.

Kısa süreli Süper Lig serüveninin ardından İtalya kariyeri başlayan Merih Demiral, ilk olarak Sassuolo'ya imza attı.

Uzun yıllar İtalya'da top koşturan milli stoper, sırasıyla Juventus ve Atalanta formaları da giydi.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli stoper Merih Demiral'ın Inter'e transferi sürpriz bir engele takıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter, takımın Sloven futbolcusu Milan Skriniar'ın PSG'ye transfer olması durumunda öncelikli hedef olarak Merih Demiral'ı belirlemişti.

Ancak Inter ve PSG'nin Skriniar transferinde anlaşamaması sebebiyle Merih Demiral'ın Inter transferi de yatmış oldu. Sabah'a göre; PSG'nin Skriniar için Inter'e 10 milyon euro önerdiği ancak Inter'in 20 milyon Euro'da ısrarcı olması sebebiyle bu transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

Bu sezon Atalanta formasıyla 17 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Merih Demiral, bu maçlarda 1 gol kaydetti.

Milli stoperin taliplileri ise Inter ile sınırlı değil. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Demiral'ı gözüne kestirdi.

Atalanta'nın yüksek bonservis kazancı beklediği Merih Demiral için İngiliz ekibi teklife hazırlanıyor.

Son dakika haberleri: Merih Demiral’ın yeni takımı tarihi bonservis ödeyecek! Dünya devi Inter’e transfer oluyor derken ters köşe: Gerçek ortaya çıktı…

Nottingham Forest, transfer listesindeki Merih Demiral için Atalanta'ya 28 milyon Euro önermeyi planlıyor.

İtalyan ekibi Atalanta, bu teklifi kabul ederse Merih Demiral, Nottingham Forest tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olarak tarihe geçecek.