Merih Demiral, Napoli'yi liderlikten etti
Atalanta, Merih Demiral'ın gol attığı maçta Napoli'yi 3-2 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 16. hafta maçında Napoli evinde Atalanta'yı konuk etti. Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın gol attığı maçta Atalanta 3-2 kazandı.
Karşılaşmanın 60. dakikasına kadar 2-1 önde olan Napoli, 66'da milli oyuncumuz Merih Demiral'ın muhteşem golü ve Remo Freuler'in 71. dakikada attığı gollere engel olamadı ve kendi evinde 3-2 geriye düştü.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Merih Demiral'lı Atalanta, Napoli'yi 3-2 yendi ve şampiyonlukta bende varım dedi.
Serie A Puan Durumu
Milan: 38P
İnter: 37P
Napoli: 36P
Atalanta: 34P
Roma: 25P