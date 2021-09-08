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Spor Merih Demiral maç sonu açıklama | Merih Demiral ne söyledi?
Spor

Merih Demiral maç sonu açıklama | Merih Demiral ne söyledi?

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Hollanda'ya 6-1 gibi farklı bir sonuçla yenildi. Maçın ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu. Futbolseverler, milli futbolcunun açıklamalarını araştırmaya başladı. Peki, Merih Demiral ne söyledi?

Yeniakit Publisher
2021-09-08 08:48:00 -
Merih Demiral maç sonu açıklama | Merih Demiral ne söyledi?

A Milli Futbol Takımı’nın aldığı 6-1’lik mağlubiyet futbolseverleri derinden üzdü. Sporseverler maçın ardından oyuncuların yaptığı açıklamaları incelemeye başladı. Peki, maç sonu Merih Demiral ne dedi?

Merih Demiral maç sonu açıklama | Merih Demiral ne söyledi?

Hollanda-Türkiye maçının ardından Merih Demiral, değerlendirmelerde bulundu. Milli futbolcu, “Ne diyeyim bilmiyorum şahsen. Biz bir aileyiz. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi etmeyi umuyoruz. Hepimiz gerçekten iyi niyetliyiz. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama daha önce böyle bir tecrübe yaşamadık. Önümüzdeki maçlarda bunları telafi edeceğimize inanıyorum" dedi.

Merih Demiral, “Toparlanmak elbette mümkün ama yapılacak şeyler var. Böyle maçların elbette telafisi olacak. Sahada istediklerimizi yaparak bunları göstereceğimizi düşünüyoruz. Biz de çok şaşırdık böyle sonuç çıkınca. Önümüzdeki maçlarda bunları telafi edeceğiz. Tüm çabamızı, enerjimizi sarf edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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